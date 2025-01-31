Экс-сотрудников Минобороны осудили за хищение запчастей к ЗРК

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал виновными бывшего начальника военного представительства, аккредитованного при АО «НПП «Исток» имени Шокина», Техана А. И., и его заместителя Сиюхова Т. Ш. в хищении продукции военного назначения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.

Осужденные вывезли с предприятия 200 изделий, которые использовались в создании радиолокационных станций для зенитных ракетных комплексов.

Согласно материалам дела, преступное деяние продолжалось с 2012 по 2021 год. Обвиняемые организовали хищения, задействовав своих подчиненных, среди которых были вольнонаемный сотрудник военного представительства, начальник лаборатории и водитель предприятия. К преступной схеме также привлекли гендиректора коммерческой фирмы, который обеспечивал сбыт украденной продукции.

Начальник лаборатории подделала техническую документацию, указывая на неисправность изделий, что позволяло списывать их для уничтожения. В сентябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали преступников в момент попытки хищения очередной партии продукции.

Суд признал виновными Техана и Сиюхова, их приговорили к семи годам лишения свободы, штрафам в размере 700 тыс. рублей их лишили воинских званий. Также суд частично удовлетворил гражданский иск «НПП «Исток» имени Шокина» о возмещении ущерба в размере 102,8 млн рублей.

Ранее бывшему директору по финансам 10-го подшипникового завода Николаю Борисову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.