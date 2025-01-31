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    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    31 января 2025, 17:48 • Новости дня

    Экс-сотрудников Минобороны осудили за хищение запчастей к ЗРК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реутовский военный гарнизонный суд вынес приговор двум бывшим представителям министерства обороны по делу об организации хищения 200 изделий с оборонного предприятия в Подмосковье, использовавшихся в радиолокационных станциях, сообщили в подмосковном управлении ФСБ.

    Суд признал виновными бывшего начальника военного представительства, аккредитованного при АО «НПП «Исток» имени Шокина», Техана А. И., и его заместителя Сиюхова Т. Ш. в хищении продукции военного назначения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.

    Осужденные вывезли с предприятия 200 изделий, которые использовались в создании радиолокационных станций для зенитных ракетных комплексов.

    Согласно материалам дела, преступное деяние продолжалось с 2012 по 2021 год. Обвиняемые организовали хищения, задействовав своих подчиненных, среди которых были вольнонаемный сотрудник военного представительства, начальник лаборатории и водитель предприятия. К преступной схеме также привлекли гендиректора коммерческой фирмы, который обеспечивал сбыт украденной продукции.

    Начальник лаборатории подделала техническую документацию, указывая на неисправность изделий, что позволяло списывать их для уничтожения. В сентябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали преступников в момент попытки хищения очередной партии продукции.

    Суд признал виновными Техана и Сиюхова, их приговорили к семи годам лишения свободы, штрафам в размере 700 тыс. рублей их лишили воинских званий. Также суд частично удовлетворил гражданский иск «НПП «Исток» имени Шокина» о возмещении ущерба в размере 102,8 млн рублей.

    Ранее бывшему директору по финансам 10-го подшипникового завода Николаю Борисову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

    30 января 2025, 22:21 • Новости дня
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области

    Лебедев: ВСУ готовят провокацию на границе с Россией в Черниговской области

    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, украинские военные накапливают силы в Черниговской области, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и военнослужащих. Местное население сообщает, что военные носят новую форму, а техника свежеокрашена, что может свидетельствовать о ее недавнем поступлении и подготовке к активным действиям, передает РИА «Новости».

    Лебедев предположил, что украинские военные, возможно, готовятся к провокации на границе с Россией. Он добавил, что такие действия могут быть инициированы «с подачи западных кураторов». Подполье также сообщает о функционирующем танковом полигоне в районе села Сапонова Гута, где проходят обучение мобилизованные мужчины, в основном в возрасте около 30 лет. Подразделения там комплектуются под руководством офицеров из стран НАТО.

    До этого подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.


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    30 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Самая красивая женщина мира заинтересовалась актером Борисовым

    Турецкая актриса Ханде Эрчел заинтересовалась творчеством актера Борисова

    Самая красивая женщина мира заинтересовалась актером Борисовым
    @ Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Актриса и обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020» Ханде Эрчел, находясь в Москве, выразила желание познакомиться с творчеством Юры Борисова, который недавно стал номинантом премии «Оскар».

    Как пишет «Пятый канал». Борисов недавно стал номинантом на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.

    «К сожалению, пока у меня не было возможности посмотреть какие-то российские фильмы, сериалы. Я слышала, что есть молодой актер Юра Борисов, я хотела бы познакомиться с его творчеством», – сказала Эрчел на пресс-джанкете в Москве. Приезд актрисы стал ее первым визитом в Россию.

    Эрчел прибыла в Москву с коллегой Барышем Ардуча для участия в премьере фильма «Оставь на ветру», где они исполнили главные роли. Этот рабочий визит стал частью ее профессиональной деятельности. Ранее актриса завоевала титул «Самая красивая женщина мира 2020», опередив таких звезд, как Миранда Керр, Селена Гомез и Эмма Уотсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера.


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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    31 января 2025, 10:08 • Новости дня
    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»

    Сенатор Чехии Немцова предложила «повторить блокаду Ленинграда» для России

    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»
    @ REUTERS/David W Cerny

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Чехии Мирослава Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда».

    Сенатор Чехии Мирослава Немцова в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) высказалась за повторение блокады Ленинграда в отношении России. Таким образом она отреагировала на празднование годовщины освобождения города от блокады во время Второй мировой войны, передает «Лента.ру».

    Немцова отметила, что в тот момент, когда мир чтит память жертв Холокоста и наблюдает за событиями на Украине, Россия отмечает годовщину, которую, по ее мнению, не стоит праздновать.

    «Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», – написала Немцова.

    Она считает, что Запад может добиться такого эффекта для России, если введет более жесткие санкции. Эти меры, по мнению сенатора, должны привести к краху российской экономики.

    Позже она удалила свой пост из соцсети.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти, а также подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.

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    30 января 2025, 21:44 • Новости дня
    Россия начала окрашивать экспортную пшеницу

    Россельхознадзор ввел окрашивание экспортной пшеницы

    Россия начала окрашивать экспортную пшеницу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россельхознадзор начал процедуру окрашивания пшеницы для экспорта в соответствии с требованиями покупателей из ряда стран, включая Марокко и Саудовскую Аравию, использующих зерно для кормовых целей.

    Отмечается, что эта мера была принята в соответствии с требованиями покупателей из разных стран, включая Марокко и Саудовскую Аравию, которые устанавливают особые условия по окраске зерна. По словам представителей ведомства, такие требования чаще всего касаются зерна, используемого для кормовых целей, передает «Московский комсомолец».

    Первая партия пшеницы, прошедшая процедуру окрашивания, была отправлена из порта Высоцкий в Ленинградской области. Общий объем партии составил 28 тыс. тонн, и она предназначалась для Марокко. В процессе колорирования применяются специальные красители, которые строго соответствуют стандартам безопасности и качества. В частности, для Марокко использовался зеленый краситель Е-142.

    В январе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике, включая поставки пшеницы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о том, как балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России.

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    31 января 2025, 09:19 • Новости дня
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне

    Рябков заявил об отсутствии подвижек с агреманом новому послу России в США

    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о затягивании процесса получения агремана от США для нового российского посла, подчеркнув, что ситуация приближается к тревожной зоне.

    Рябков выразил обеспокоенность по поводу затягивания процесса получения агремана для нового российского посла в США, передает ТАСС.

    «С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. Время идет», – отметил Рябков.

    По его словам, отсутствие подвижек в этом вопросе вызывает беспокойство. Российская сторона ожидает от Вашингтона положительного сигнала о согласовании кандидатуры нового посла, чтобы избежать более серьезных дипломатических осложнений.

    Затягивание процесса агремана может неблагоприятно сказаться на двусторонних отношениях, однако российская сторона надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время, без перехода в «тревожную зону».

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США. В октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США, Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    30 января 2025, 18:28 • Новости дня
    В Москве задержали бывших замов Чубайса по «Роснано»
    В Москве задержали бывших замов Чубайса по «Роснано»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице прошли задержания бывших заместителей бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Их задержали в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщил собеседник ТАСС.

    Между тем источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что в свидетельских показаниях также фигурирует и сам бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, однако «процессуального статуса у Чубайса в деле пока нет».

    Ранее в январе бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве.

    До этого из-за многомиллиардных хищений у «Роснано» были открыты несколько уголовных дел.

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    31 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области

    Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации

    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Черниговской области сосредоточено несколько бригад ВСУ, которые противник может задействовать для провокаций, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, целью этого резерва станет удар по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей.

    «По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.

    Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.

    «Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.

    Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.

    Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.

    «В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.

    Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.

    По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.

    Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.

    Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.

    Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.

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    30 января 2025, 21:57 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности получать военные грузы в порту Измаила

    ВСУ лишились возможности получать военные грузы в порту Измаила после ударов

    Tекст: Вера Басилая

    Порт Измаила в Одесской области прекратил прием военных грузов для ВСУ из-за ударов, разрушивших склады и инфраструктуру, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, порт Измаила в Одесской области «отработали по всей длине», передает РИА «Новости». Координатор николаевского подполья сообщил о значительных разрушениях в порту, включая уничтоженные склады и поврежденную инфраструктуру, что, по его словам, приведет к остановке приема военных грузов на несколько дней или даже недель.

    Ранее в ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар. Также сообщалось, что ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы, после чего произошла детонация.

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    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    31 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении жителей села Русское Поречное

    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении украинским боевикам жителями села Русское Поречное

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    По его словам, в одном из сараев под сеном прятались шесть пожилых людей, которых вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин оказал сопротивление, пытаясь вырваться, передает РИА «Новости».

    Фабрисенко также упомянул, что в другом помещении того же сарая они обнаружили еще двух девушек и мужчину. Мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.

    Позже, в октябре, боевики заметили на огороде двух женщин и двоих мужчин. Один из мужчин набросился на солдата ВСУ и ударил его в грудь. В результате тот мужчина был застрелен боевиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России объявил о задержании бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в Курской области.

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    31 января 2025, 07:19 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    По ее словам, задержан боевик 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, причастный к убийству 22 мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, передает ТАСС.

    Петренко заявила, что задержанный дал признательные показания, указав на соучастие своих сослуживцев.

    Старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, а также трое его сослуживцев с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник», подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая террористический акт и насильственные действия сексуального характера.

    Среди жертв были 11 мужчин и три женщины, которые были убиты Фабрисенко и его соучастниками. Восемь женщин подверглись изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера, после чего были лишены жизни. Тела всех 22 убитых были перенесены в подвальные помещения частных домов в селе.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.

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    31 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Арбитражный суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США).

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США), передают «Ведомости».

    С этим заявлением 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл».

    24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с просьбой запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в делах о банкротстве в Москве. Хотя суд в США пока не вынес окончательного решения, он принял временные ограничения против московского арбитража. Российский суд, однако, подтвердил свое право рассматривать банкротные дела российских компаний.

    Юрист Артур Зурабян из юридической фирмы Art de Lex отметил, что российский арбитраж ожидаемо подтвердил свою компетенцию. Он также подчеркнул абсурдность некоторых требований, например, суммы неустоек, которые достигли 1,8 дуодециллиона рублей – суммы, значительно превышающей глобальный ВВП.

    Конкурсный управляющий настаивает, что решения иностранного суда не могут быть принудительно исполнены в России. Принятые в США меры не препятствуют российскому арбитражу рассматривать связанные с Google Ireland Limited дела и требования по субсидиарной ответственности. Управляющий также указал, что американский суд при вынесении запретительных мер превысил свои полномочия.

    Напомним, сумма требований 17 российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла 1,81 дуодециллиона рублей.

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    31 января 2025, 14:10 • Новости дня
    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном

    Член ОП Григорьев пообещал вынести на международный уровень данные о зверствах ВСУ в Русском Поречном

    В Международном общественном трибунале осудили зверства ВСУ в Русском Поречном
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Международный общественный трибунал будет поднимать на всех уровнях вопрос о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Правда, нет сомнений в том, что Запад снова предпочтет замолчать эти преступления, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Максим Григорьев. Ранее СК раскрыл личности убийц 22 мирных жителей в Русском Поречном.

    «Мы намерены включить информацию об этих зверствах в наши обзоры, книги, доклады, чтобы доносить ее до широкой общественности, в том числе на международном уровне. Убийство беззащитных – это стандартная практика ВСУ, еще начиная с 2014 года в Донбассе. Раньше это делалось менее масштабно, чем сейчас», – рассказал Максим Григорьев, участник СВО и председатель Международного общественного трибунала, член ОП РФ.

    «Вместе с тем мы далеки от того, чтобы ожидать возмущения и осуждения Киева от США или Европы. Например, на прошлой неделе по нашей инициативе постпредство России при ООН под руководством Василия Небензи блестяще провело неформальную встречу членов Совбеза по «формуле Аррии» об убийствах ВСУ жителей Селидово в ДНР. И какова была реакция США? Невнятное чтение по бумажке каких-то обвинений в адрес России и полное игнорирование самой сути обсуждения», – посетовал он.

    «Однако массив собранных российским следствием и нами доказательств станет общеизвестен. Как это было, например, с массовым расстрелом американскими военными мирных жителей деревни Сонгми во Вьетнаме в 1968 году. Или с преступлениями чилийского диктатора Аугусто Пиночета. История показывает, что преступления невозможно скрывать», – подчеркнул собеседник.

    Ранее СК России сообщил, что бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ убивали и насиловали мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Старший солдат Евгений Фабрисенко – командир 11-й роты с позывным «Кум» – уже задержан и признал вину. Его однополчане с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник» в розыске.

    Осенью прошлого года они убили 11 мужчин и троих женщин, а также изнасиловали восьмерых женщин, которых затем тоже убили. 22 тела они положили в подвалы частных домов. По словам Фабрисенко, местные жители оказывали сопротивление украинским боевикам.

    «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВСУ активизировали боевые действия в Курской области.

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    30 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу

    Премьер Словакии Фицо заявил о готовности Украины транзитировать азербайджанский газ в ЕС

    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    @ IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, но подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о транзите газа через Украину, передает ТАСС. По словам Фицо, под давлением Украина готова рассмотреть вариант транзита азербайджанского газа в Европу. Это заявление было сделано в интервью телеканалу TA3.

    Фицо подчеркнул, что несмотря на обсуждения транзита азербайджанского газа, наилучшим решением для Европы было бы возобновление прокачки российского газа через украинскую территорию.

    Словацкий премьер отметил, что наличие российского газа в транзите способствовало бы более стабильным энергетическим поставкам в Европу. Он выразил надежду на то, что переговоры приведут к возобновлению поставок.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщил, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня.

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