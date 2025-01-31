Начальник представительства Минобороны арестован за взятку

Следственный комитет сообщил об аресте начальника представительства Минобороны за взятку в 14 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Следствие установило, что с 2017 по 2023 год Министерство обороны заключило более десяти государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше полумиллиарда рублей. Эти контракты касались поставки продукции военного назначения, в том числе для подразделений, участвующих в боевых действиях. ОАО «Пятигорский завод «Импульс» был привлечен в качестве субподрядчика для исполнения части этих контрактов, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, контроль за качеством и техническая приемка продукции, поставляемой заводом «Импульс», была возложена на Болгарева. В указанный период он получил от генерального директора завода Сергея Кузьменко взятки на общую сумму, превышающую 14 млн рублей. Эти средства были получены за формальную приемку продукции и общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа, заявили в СК.

Суд по ходатайству военного следователя избрал меру пресечения для Болгарева в виде заключения под стражу. Исход дела может повлиять на дальнейшее сотрудничество Министерства обороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Ранее бывшему начальнику управления связи Вооруженных сил России генерал-майору Александру Оглоблину предъявили обвинения в получении взятки свыше 10 млн рублей при исполнении оборонного заказа.

Второй Западный военный окружной суд признал законным арест начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина, который по версии следствия получил 36 млн рублей от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам.