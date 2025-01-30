Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
МИД допустил отказ России от ограничений на ядерный арсенал
МИД: Россия может отойти от ограничений ядерного арсенала из-за ПРО США
Россия может пересмотреть ограничения ядерного арсенала из-за развития американской ПРО, заявил посол МИД РФ Григорий Машков, отметив, что это может произойти на фоне конфронтации с Западом.
Россия рассматривает возможность снятия количественных ограничений на свой ядерный арсенал в ответ на развитие системы противоракетной обороны (ПРО) США, пишет ТАСС, ссылаясь на статью Григория Машкова, посла по особым поручениям МИД РФ, опубликованную в журнале «Международная жизнь».
Машков отметил, что в текущей международной обстановке говорить о стратегической стабильности уже невозможно, так как на глобальной арене появилось много новых игроков, оказывающих влияние на ракетный баланс.
Дипломат подчеркнул, что в условиях конфронтации с Западом, который ведет открытую политику по нанесению стратегического ущерба России, может возникнуть необходимость пересмотра ограничений на ядерные и ракетные арсеналы. Он предположил, что Россия может рассмотреть вариант наращивания этих арсеналов как в количественном, так и в качественном плане.
Машков также указал, что дальнейшее развитие глобальной системы ПРО США ставит под угрозу перспективы сокращения стратегических наступательных вооружений и поддержание стратегической стабильности на прежних условиях. Это подчеркивает необходимость пересмотра подхода России к ядерной политике в новых международных реалиях.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил министру обороны представить проект системы ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней, чтобы защитить страну от угрозы ракетных атак.