Песков напомнил Шольцу о вкладе СССР в освобождение Европы от нацизма

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что это был Советский Союз, который, наряду с Великобританией и США, понес основные тяготы в освобождении Европейского континента, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что «идет целенаправленная линия на забвение исторической правды», и это пагубно. Он отметил, что забывается, кто заплатил самую тяжелую цену за освобождение Европы. «Народ Советского Союза совершил тот самый подвиг для всего человечества, спася его от «коричневой чумы», – сказал он.

По словам Пескова, такие попытки забыть историю могут привести к негативным последствиям для будущего.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

Американский миллиардер Илон Маск ранее выступил перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Шольцу начать с самоосуждения и прекратить помощь Киеву, комментируя его осуждение поддержки Илоном Маском правых политиков в Европе.