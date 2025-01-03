Аргентина в годовщину оккупации подтвердила права на Мальвинские острова

Аргентина подтвердила права на Мальвинские острова в годовщину оккупации Британией

Tекст: Мария Иванова

Аргентина в годовщину незаконной оккупации Британией Мальвинских (Фолклендских) островов подтвердила свой суверенитет над этой территорией, сообщает РИА «Новости».

Министерство иностранных дел Аргентины отметило, что 3 января 1833 года британские войска насильственно выселили аргентинское население и власти, заменив их британскими подданными. Это, по мнению аргентинской стороны, было нарушением международного права, так как представляло собой применение силы в мирное время.

Аргентинское правительство вновь выразило готовность к двусторонним переговорам для поиска решения в споре о суверенитете. При этом в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что страна заинтересована в конструктивных отношениях с Британией не только в части островов, но и по другим вопросам.

Аргентина, спустя 192 года после событий 1833 года, намерена отстаивать свои права на суверенитет над Мальвинскими островами, островами Южная Георгия и Южными Сандвичевыми островами. Этот спор остается давним камнем преткновения между правительствами двух стран. В 1982 году между Аргентиной и Великобританией разгорелась война, завершившаяся поражением Буэнос-Айреса. Референдум 2013 года на островах показал преобладание мнений в поддержку статуса заморской территории Британии, но Аргентина не считает его результат влияющим на свои претензии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Аргентина намерена восстанавливать суверенитет над Мальвинскими островами после соглашения между Британией и Маврикием о возвращении архипелага Чагос под контроль островной республики, о чем заявила глава МИД Диана Мондино.

Кроме того после многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия.