«Российская газета»: Haval прекратил продажи купе-кроссовера F7x в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Китайская автомобильная марка Haval прекратила продажи купе-кроссовера F7x в России, транспортное средство больше не представлено на официальном сайте бренда в списке доступных моделей, передает «Российская газета».

Ранее на заводе под Тулой началось производство второго поколения F7, однако версия F7x не получила обновления и преемника.

Несмотря на завершение продаж, у российских дилеров еще остались единичные экземпляры F7x. На одном из крупных классифайдов можно найти более 100 новых автомобилей этой модели. При этом минимальная цена с учетом акций составляет 2,4 млн рублей.

До этого сообщалось, что ряд китайских автомобильных компаний может покинуть российский рынок в 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей. Среди них упоминались бренды Kaiyi, SWM, Foton и Livan.