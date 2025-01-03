Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Haval прекратил продажи купе-кроссовера F7x в России
«Российская газета»: Haval прекратил продажи купе-кроссовера F7x в России
Китайская марка Haval сняла с продаж купе-кроссовер F7x в России, несмотря на наличие у дилеров около 100 машин со скидками от 2,4 млн рублей.
Китайская автомобильная марка Haval прекратила продажи купе-кроссовера F7x в России, транспортное средство больше не представлено на официальном сайте бренда в списке доступных моделей, передает «Российская газета».
Ранее на заводе под Тулой началось производство второго поколения F7, однако версия F7x не получила обновления и преемника.
Несмотря на завершение продаж, у российских дилеров еще остались единичные экземпляры F7x. На одном из крупных классифайдов можно найти более 100 новых автомобилей этой модели. При этом минимальная цена с учетом акций составляет 2,4 млн рублей.
До этого сообщалось, что ряд китайских автомобильных компаний может покинуть российский рынок в 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей. Среди них упоминались бренды Kaiyi, SWM, Foton и Livan.