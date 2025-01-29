Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Речан подал в суд на Слусаря за обвинения в тайных встречах с главой Приднестровья
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан подал в суд на бывшего вице-спикера парламента Александра Слусаря из-за обвинений в тайных встречах с властями Приднестровья, требуя опровержения ложной информации.
Поводом для суда стали обвинения Слусаря, прозвучавшие в телеэфире, о регулярных тайных встречах Речана с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и главой холдинга «Шериф» Виктором Гушаном, передает ТАСС.
Речан выразил недовольство тем, что Слусарь не опроверг свои слова в течение суток, хотя премьер публично потребовал этого.
В ответ Слусарь заявил, что у него уже есть ряд адвокатов, готовых его защищать в суде, и он не намерен отказываться от своих слов.
Бывший вице-спикер подчеркнул, что не собирается менять позицию, несмотря на давление со стороны Речана.
Напомним, Майя Санду после избрания президентом Молдавии отказалась встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. При этом несколько дней назад Санду объявила о своем визите в Киев для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и торговли с украинскими коллегами.