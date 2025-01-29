Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Силовики провели обыски у экс-главы «Фонбета» Анохина
У бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина прошли обыски, сообщил источник в правоохранительных органах.
Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о взятке, сообщил собеседник ТАСС.
Отмечается, что кроме Анохина в деле есть и другие фигуранты.
Источник отметил, что сам экс-гендиректор «Фонбета» находился под наблюдением у силовиков уже некоторое время.
Напомним, Анохина задержали в Москве по делу о взятке, в самом «Фонбете» сообщили, что Анохин покинул должность генерального директора в январе.