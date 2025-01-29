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Оппозиция Словакии второй раз не смогла инициировать вотум недоверия Фицо
Прозападной оппозиции Словакии вновь не удалось собрать кворум для голосования о недоверии правительству Роберта Фицо, так как в заседании приняли участие лишь 58 депутатов, сообщил портал Teraz.
Портал сообщил, что прозападная оппозиция Словакии снова не смогла собрать достаточное количество депутатов для открытия внеочередного заседания Национального совета по вопросу вотума недоверия правительству. В зале присутствовали лишь 58 депутатов от оппозиционных партий, что недостаточно для кворума, передает ТАСС.
Всего в Национальном совете Словакии 150 депутатов, и для начала заседания требуется присутствие как минимум 76 парламентариев. Это стало еще одной неудачей оппозиции в их попытках выразить недоверие правительству под руководством Роберта Фицо.
Ранее внеочередное заседание парламента Словакии по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо не открылось из-за отсутствия необходимого числа депутатов.
Представители оппозиции 15 января внесли в парламент предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо, ссылаясь на внутренние проблемы в коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели, а также призвали правительство уважать приверженность Евросоюзу и НАТО.
Фицо заявил о намерении принять превентивные меры против возможных попыток насильственного свержения правительства.