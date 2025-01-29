Оппозиция Словакии второй раз не смогла инициировать вотум недоверия Фицо

Tекст: Вера Басилая

Портал сообщил, что прозападная оппозиция Словакии снова не смогла собрать достаточное количество депутатов для открытия внеочередного заседания Национального совета по вопросу вотума недоверия правительству. В зале присутствовали лишь 58 депутатов от оппозиционных партий, что недостаточно для кворума, передает ТАСС.

Всего в Национальном совете Словакии 150 депутатов, и для начала заседания требуется присутствие как минимум 76 парламентариев. Это стало еще одной неудачей оппозиции в их попытках выразить недоверие правительству под руководством Роберта Фицо.

Ранее внеочередное заседание парламента Словакии по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо не открылось из-за отсутствия необходимого числа депутатов.

Представители оппозиции 15 января внесли в парламент предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо, ссылаясь на внутренние проблемы в коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели, а также призвали правительство уважать приверженность Евросоюзу и НАТО.

Фицо заявил о намерении принять превентивные меры против возможных попыток насильственного свержения правительства.