Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
Женщина и ребенок погибли при атаке дрона на Белгородскую область
Двухлетний ребенок и его мать погибли в поселке Разумное при атаке дрона на дом
В результате атаки дрона на жилой дом в белгородском поселке Разумное погибли женщина и ее двухлетний ребенок, а отец с еще одним ребенком получили ранения и были доставлены в больницы, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сегодня в поселке Разумное Белгородского района произошла трагедия, сообщает Telegram-канал Гладкова. В результате атаки дрона на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мать. Губернатор Белгородской области выразил свои искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.
В доме находились также другой ребенок и его отец, которые получили ранения. Пострадавших оперативно доставляют в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. В результате удара дом частично разрушен, требуется экспертиза для оценки состояния здания. Министру строительства Оксане Козлитиной поручено организовать необходимую оценку.
На месте происшествия работают все оперативные службы, включая бригады скорой помощи и бойцов самообороны. Они обеспечивают охрану территории и принимают меры для дальнейшего предотвращения угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Никольское Белгородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены семь домов. Оперштаб Белгородской области распорядился отселить жителей села Терезовка. Также сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области.