Женщина и ребенок погибли при атаке дрона на Белгородскую область

Двухлетний ребенок и его мать погибли в поселке Разумное при атаке дрона на дом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сегодня в поселке Разумное Белгородского района произошла трагедия, сообщает Telegram-канал Гладкова. В результате атаки дрона на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мать. Губернатор Белгородской области выразил свои искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В доме находились также другой ребенок и его отец, которые получили ранения. Пострадавших оперативно доставляют в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. В результате удара дом частично разрушен, требуется экспертиза для оценки состояния здания. Министру строительства Оксане Козлитиной поручено организовать необходимую оценку.

На месте происшествия работают все оперативные службы, включая бригады скорой помощи и бойцов самообороны. Они обеспечивают охрану территории и принимают меры для дальнейшего предотвращения угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Никольское Белгородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены семь домов. Оперштаб Белгородской области распорядился отселить жителей села Терезовка. Также сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области.