БПЛА ударил по автомобилю и ранил мужчину на дороге Бессоновка – Орловка

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в Белгородской области произошла атака беспилотника, в результате которой пострадал мирный житель. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел на участке автодороги Бессоновка – Орловка, где беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль.



Пострадавший мужчина получил баротравму и множественные осколочные ранения ноги и руки. Бригада скорой помощи оперативно доставила его в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Гладков также уточнил, что транспортное средство было уничтожено огнем в результате атаки. В настоящее время ведется уточнение информации о последствиях происшествия и возможных дополнительных повреждениях на месте инцидента.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства. На трассе Светлодарск – Новолуганск в ДНР удар украинского беспилотника ранил восемь работников «Донбассгаза», направлявшихся на ремонтные работы. В результате вооруженной агрессии Украины на территории ДНР один человек погиб и 21 пострадал, пострадавшим оказана медицинская помощь.