  • Новость часаВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области
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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    21 января 2025, 01:14 • Новости дня

    ВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области

    Украинские войска нанесли девятый за день удар по водоканалу в Пологах

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в результате атаки было повреждено остекление здания водоканала, а также гражданский автомобиль. Кроме того, сгорел скутер, принадлежавший одному из сотрудников учреждения. Это нападение стало девятым по счету за понедельник, передает ТАСС.

    До этого Рогов сообщил, что украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО.

    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

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    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    20 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодухове в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, произошел удар, вызвавший детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

    После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.

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    20 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, отметив, что цели российской спецоперации соответствуют интересам украинцев.

    Медведчук заявил, что возрождение украинского народа может произойти лишь в составе России, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России, заключающиеся в демилитаризации и денацификации Украины, соответствуют интересам украинцев.

    «Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели СВО в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев», – написал Медведчук в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

    Он также отметил, что выполнение условий денацификации позволит украинцам свободно говорить на родном языке, вернет памятники истории на свои места, а книги – в библиотеки. Медведчук добавил, что возвращение памяти героев Великой Отечественной войны станет частью денацификации, и суд над современными нацистами также будет способствовать этому.

    Ранее Медведчук заявил, что политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 06:31 • Новости дня
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Семья погибшего от отравления уксусом во флаконе «Джермук» подала иск к производителю на 1,5 млрд рублей, обвиняя их в нарушении производственных процессов.

    Как пишет «Коммерсант», семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, умершего после отравления уксусной кислотой, подала иск к производителю минеральной воды «Джермук» на сумму 1,5 млрд рублей. Иск адресован армянскому ЗАО «Джермук Групп», его представителям и распространителю в России, и подан в Советский районный суд Владикавказа.

    Напомним, в феврале 2024 года Гусев получил ожог пищевода после употребления минеральной воды «Джермук», в которой вместо воды оказался уксус. Он умер в больнице через несколько дней. Роспотребнадзор временно приостановил продажи отдельных партий этой марки для проверки на безопасность.

    Представители потерпевших считают, что уксусная кислота могла попасть в бутылку из-за нарушения производственных процессов. Однако расследование обстоятельств гибели Гусева пока не завершено, сообщило издание.

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    20 января 2025, 04:49 • Новости дня
    Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали

    Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером

    Tекст: Максим Попов

    В Туве задержали военнослужащего, избившего контрактников электрошокером перед отправкой в зону боевых действий на Украине.

    Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.

    По данным пресс-службы, в отношении него  возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».

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    20 января 2025, 10:23 • Новости дня
    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР

    Пушилин сообщил о взрыве шахты «Белицкая» украинскими войсками в ДНР

    ВСУ взорвали шахту «Белицкая» при отступлении в ДНР
    @ Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска при отступлении на Красноармейском направлении взорвали шахту «Белицкая» на территории Донецкой народной республики (ДНР), нанося ущерб, чтобы затруднить восстановление местной инфраструктуры.

    Украинские войска, отступая на Красноармейском направлении, взорвали шахту «Белицкая» в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что противник, не считая ДНР своей землей, старается нанести ущерб даже в процессе отступления из населенных пунктов, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что действия украинских военных усложняют восстановление предприятий и обеспечение освобожденного гражданского населения необходимыми ресурсами.

    В освобожденном Курахово в ДНР остается несколько тысяч жителей, по словам Пушилина, сейчас важно сосредоточиться на оказании им необходимой помощи. В дальнейшем задействуют отработанные механизмы работы профильных ведомств для обеспечения жизнедеятельности в районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в населенный пункт Удачное на западе Донецкой народной республики (ДНР), подняли флаг во Времевке, также расположенной в ДНР, а ударные дроны уничтожили танки Leopard на Красноармейском направлении.

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    20 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки

    Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия создает огневой мешок для украинской группировки у освобожденной Новоегоровки в ЛНР, угрожая полным окружением, если войска ВСУ не покинут данный участок.

    Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

    Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

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    20 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

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    20 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады Безуглая поставила под вопрос существование Украины

    Депутат Рады поставила под вопрос существование Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Существование Украины, как таковой, остается под вопросом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    В интервью изданию «Украинская правда» Безуглая заявила, что Украина может считаться «государством-ребенком» из-за ее недолгого срока независимости и инфантилизма в структуре государственного управления, передает РИА «Новости».

    Безуглая отметила, что вооруженные силы страны также не достигли нужного уровня развития, сравнив Украину с другими государствами, которые существовали менее полувека и в конечном итоге прекратили свое существование. «А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало», – заявила она.

    Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что Украина теряет будущее из-за экономической стагнации, деиндустриализации и массовой миграции населения.

    До этого помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году. Патрушев также считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    20 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ ударили по школе в Херсонской области, пострадали дети

    ВСУ нанесли удар по школе в Бехтерах Херсонской области, пострадали дети

    ВСУ ударили по школе в Херсонской области, пострадали дети
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по школе в Бехтерах Херсонской области пострадали шестеро, включая трех детей.

    В Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. В момент удара в школе находились дети, что привело к ранениям трех несовершеннолетних, двух охранников и директора учебного заведения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сообщает ТАСС.

    Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что инцидент произошел в 08:20 по московскому времени, когда дети только приходили в школу. На данный момент информация о состоянии пострадавших уточняется.

    «В 8.20 мск, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двух охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу», – написал он в своем Telegram-канале.

    Правоохранительные органы и медики продолжают работать на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека, а после обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    20 января 2025, 12:01 • Новости дня
    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии

    Политолог Ткаченко: Словацкая оппозиция при поддержке Запада может получить контроль над Верховным судом

    Политолог оценил вероятность организации «майдана» в Словакии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Премьера Словакии Роберта Фицо настораживают связи оппозиции с Украиной. Несмотря на то, что противники действующей власти в стране не смогут организовать масштабные акции протеста, поддержка Запада позволяет им «подмять под себя» некоторые важные институты власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Роберт Фицо обвинил оппозицию в подготовке госпереворота.

    «Заявления Роберта Фицо о готовящемся оппозицией госперевороте стали реакцией премьера на визит представителей «Прогрессивной Словакии» в Киев. Члены этой партии воспитаны на идеях европейской интеграции, а властных амбиций у них предостаточно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Однако, как добавил политолог, население в ЕС в последние годы голосует в основном за защитников национальных интересов. То есть «поколенческий сдвиг» играет не на пользу оппозиции. Кроме того, острая реакция Фицо на поездку делегации от «Прогрессивной Словакии» на Украину объясняется и напряженными отношениями между Братиславой и Киевом.

    «Сегодня Владимир Зеленский пытается выстроить для себя образ человека, близкого к Вашингтону. Поскольку США во многом диктуют политику европейских государств, то и Украина начала пытаться игнорировать интересы ЕС. Фицо же ставит свою страну на первое место. Это идеологическое разногласие во многом и разрушает диалог Братиславы с Киевом», – детализировал аналитик.

    По мнению Ткаченко, слова Фицо о возможности организации Майдана в Словакии имеют и электоральное отражение. Оппозиция уже вносила в парламент предложение о созыве заседания по вотуму недоверия правительству. «На этом фоне премьер и вырисовывает для общества два возможных сценария: либо вы голосуете за стабильность, либо страна встанет на путь цветной революции», – акцентировал Ткаченко.

    По его оценкам, словацкой оппозиции все же не удастся организовать масштабные уличные протесты. Вместе с тем, собеседник допускает ситуацию, при которой Запад и местные элиты, ориентированные на Брюссель, могут попытаться пересмотреть итоги будущих выборов в стране, подчинив себе отдельные институты государственной машины.

    «В этом случае противники Фицо поставят под свой контроль, например, Конституционный или Верховный суд, который выполнит функцию Майдана. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2004 году», – напомнил политолог. Такое гипотетическое развитие событий нанесет ущерб интересам Москвы, считает эксперт.

    «Сейчас Венгрия, Словакия и некоторые другие европейские страны постепенно приходят к пронациональным позициям. Они также выступают за нормализацию диалога с Россией. В наших интересах, чтобы эти силы не были повержены. Москве выгодно, чтобы государства ЕС сохраняли интерес к обсуждению с нами экономических и культурных отношений», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию страны в желании свергнуть действующую власть. «Мы готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть к государственному перевороту на другой стороне улицы, которого так упорно добивается «Прогрессивная Словакия», – цитирует главу правительства издание Pravda.

    Таким образом Фицо прокомментировал недавний визит представителей оппозиционной партии в Киев. По словам премьера, он не выступает против подобных поездок. «Когда у вас нет полномочий или ответственности, вы можете вести переговоры где угодно, даже на Марсе», – добавил глава правительства.

    Однако он заметил, что визит членов «Прогрессивной Словакии» в Киев выглядел как жест подчинения Братиславы Киеву. По его мнению, действия партии подчеркивают ее «проукраинский характер». Фицо также рассказал о нежелании Владимира Зеленского встретиться с ним лично на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Премьер добавил, что в последнее время Киев пытается «втереться в милость» к избранному президенту США Дональду Трампу. Этим и объясняется решение офиса Зеленского о прекращении транзита российского газа в ЕС, что должно преподнести Штатам всю Европу «на золотом подносе». Фицо заметил, что хотя Союз и является «жизненным пространством» Братиславы, это не отразится на готовности страны отстаивать свои интересы.

    Ранее Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай», подробно рассказывал, почему именно в Словакии прижился «духа противоречия Западу».

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