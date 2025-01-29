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Ростех произвел телесистемы для подводных роботов-саперов
Ростех выпустил партию телесистем для подводных дронов противоминной обороны
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» произвел партию телесистем для подводных дронов, способных обнаруживать и уничтожать мины на глубине нескольких сотен метров.
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» произвел партию телесистем для подводных роботизированных комплексов компании «Тактическое ракетное вооружение», сообщает ТАСС. Эти системы предназначены для оснащения кораблей противоминной обороны. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, оборудование позволяет дронам обнаруживать мины и другие опасные объекты на значительной глубине, включая слои ила.
Разработанный КТРВ поисковый комплекс включает самоходный подводный аппарат, управляемый дрон, предназначенный для поиска, обнаружения, классификации и идентификации мин. Этот аппарат способен работать при волнении моря до трех баллов и на большом удалении от корабля-носителя. Он обладает изменяемыми скоростными характеристиками, адаптируемыми под различные режимы работы.
Телесистема предоставляет оператору возможность контролировать захват обнаруженных объектов и, при необходимости, уничтожать их на месте. Система оснащена несколькими видеокамерами с широким углом обзора и высоким разрешением, мощными фонарями и блоком управления. Встроенная технология позволяет сохранять четкость изображения даже на высокой скорости движения беспилотника.
По данным «Росэлектроники», новая система обеспечивает детальные изображения в реальном времени, что существенно повышает эффективность противоминных операций. В 2023 году планируется продолжить оснащение строящихся аппаратов этой передовой техникой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех запустил производство модулей навигации для беспилотников, которые предназначены для использования в военной и гражданской сфере. «Росэлектроника» начала поставки супершредеров для госведомств, обеспечивая максимальную защиту данных. Также сообщалось, что Ростех представил модуль на базе искусственного интеллекта, который способен прогнозировать природные катаклизмы, включая штормы и извержения, анализируя данные спутников.