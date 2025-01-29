Ростех произвел телесистемы для подводных роботов-саперов

Ростех выпустил партию телесистем для подводных дронов противоминной обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» произвел партию телесистем для подводных роботизированных комплексов компании «Тактическое ракетное вооружение», сообщает ТАСС. Эти системы предназначены для оснащения кораблей противоминной обороны. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, оборудование позволяет дронам обнаруживать мины и другие опасные объекты на значительной глубине, включая слои ила.

Разработанный КТРВ поисковый комплекс включает самоходный подводный аппарат, управляемый дрон, предназначенный для поиска, обнаружения, классификации и идентификации мин. Этот аппарат способен работать при волнении моря до трех баллов и на большом удалении от корабля-носителя. Он обладает изменяемыми скоростными характеристиками, адаптируемыми под различные режимы работы.

Телесистема предоставляет оператору возможность контролировать захват обнаруженных объектов и, при необходимости, уничтожать их на месте. Система оснащена несколькими видеокамерами с широким углом обзора и высоким разрешением, мощными фонарями и блоком управления. Встроенная технология позволяет сохранять четкость изображения даже на высокой скорости движения беспилотника.

По данным «Росэлектроники», новая система обеспечивает детальные изображения в реальном времени, что существенно повышает эффективность противоминных операций. В 2023 году планируется продолжить оснащение строящихся аппаратов этой передовой техникой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех запустил производство модулей навигации для беспилотников, которые предназначены для использования в военной и гражданской сфере. «Росэлектроника» начала поставки супершредеров для госведомств, обеспечивая максимальную защиту данных. Также сообщалось, что Ростех представил модуль на базе искусственного интеллекта, который способен прогнозировать природные катаклизмы, включая штормы и извержения, анализируя данные спутников.