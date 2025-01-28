Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать..4 комментария
МВД опровергло слухи о массовом аннулировании регистрации машин
МВД России опровергло слухи о массовом аннулировании регистрации машин
Министерство внутренних дел России официально опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации транспортных средств из-за неуплаты утилизационного сбора.
Информация, что Госавтоинспекция аннулирует регистрацию машин, ввезенных по параллельному импорту в связи с неуплатой утилизационного сбора, не соответствует действительности, передает ТАСС.
Распространяемые слухи не отражают реальной ситуации и являются искажением фактов, для аннулирования регистрации автомобилей должны быть веские основания, которые тщательно проверяются соответствующими органами, указали в МВД.
Отмечается, что в случае обнаружения нарушений в процессе регистрации транспортных средств, владельцам предоставляется возможность устранить их в установленном порядке без необходимости аннулирования регистрационных документов.
Ранее издание Autonews сообщило, что Федеральная таможенная служба якобы инициировала массовые проверки документов, оформленных при ввозе в Россию по параллельному импорту автомобилей, с тысяч автовладельцев якобы потребовали доплатить крупные суммы.