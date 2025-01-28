МВД опровергло слухи о массовом аннулировании регистрации машин

МВД России опровергло слухи о массовом аннулировании регистрации машин

Tекст: Алексей Дегтярев

Информация, что Госавтоинспекция аннулирует регистрацию машин, ввезенных по параллельному импорту в связи с неуплатой утилизационного сбора, не соответствует действительности, передает ТАСС.

Распространяемые слухи не отражают реальной ситуации и являются искажением фактов, для аннулирования регистрации автомобилей должны быть веские основания, которые тщательно проверяются соответствующими органами, указали в МВД.

Отмечается, что в случае обнаружения нарушений в процессе регистрации транспортных средств, владельцам предоставляется возможность устранить их в установленном порядке без необходимости аннулирования регистрационных документов.

Ранее издание Autonews сообщило, что Федеральная таможенная служба якобы инициировала массовые проверки документов, оформленных при ввозе в Россию по параллельному импорту автомобилей, с тысяч автовладельцев якобы потребовали доплатить крупные суммы.