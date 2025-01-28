Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».0 комментариев
Суд арестовал обвиняемого в поджоге трех ресторанов в Краснодаре
Суд в Краснодаре отправил под стражу 19-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге ресторанов и покушении на убийство, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Ленинский райсуд Краснодара арестовал 19-летнего жителя Динского района, которого обвиняют в поджоге ресторанов и покушении на убийство общеопасным способом, говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Инцидент произошел 25 января, молодой человек с помощью заранее приготовленной горючей жидкости поджег два ресторана в городе. Очевидцы задержали юношу при попытке поджога третьего ресторана.
В ходе допроса он признался полицейским, что действовал по указанию украинского специалиста, который обещал ему вознаграждение в размере 35 тыс. рублей за выполнение задания и успешное бегство, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД.
Суд арестовал подозреваемого на два месяца, до 26 марта 2025 года.
Ранее в Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину с самодельным взрывным устройством, который планировал теракт по указанию проукраинской террористической организации.