Суд арестовал обвиняемого в поджоге трех ресторанов в Краснодаре

Tекст: Алексей Дегтярев

Ленинский райсуд Краснодара арестовал 19-летнего жителя Динского района, которого обвиняют в поджоге ресторанов и покушении на убийство общеопасным способом, говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Инцидент произошел 25 января, молодой человек с помощью заранее приготовленной горючей жидкости поджег два ресторана в городе. Очевидцы задержали юношу при попытке поджога третьего ресторана.

В ходе допроса он признался полицейским, что действовал по указанию украинского специалиста, который обещал ему вознаграждение в размере 35 тыс. рублей за выполнение задания и успешное бегство, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, до 26 марта 2025 года.

Ранее в Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину с самодельным взрывным устройством, который планировал теракт по указанию проукраинской террористической организации.