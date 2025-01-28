Грузинская правозащитница сравнила русофобию оппозиции с фашизмом

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Зомбированное меньшинство представляет сегодня опасность для нашей страны, – заявила она. – Сейчас ни в одной стране мира не поощряется и не считается проявлением патриотизма выражение ненависти к другим национальностям, демонизация другого народа. Так было только в фашистской Германии».

«Называя соотечественника «русским», (грузинские радикалы) проявляют гомофобию и ксенофобию. Даже мы, советские диссиденты, боролись с коммунистическим режимом, а не с русским народом», – отметила правозащитница.

Как считает Нана Какабадзе, «со стороны наших «неусыпных друзей» происходит попытка изменить генетически толерантный код народа Грузии, когда они аплодируют животным антироссийским выпадам и поощряют их».

«На Западе провозглашение другого народа второсортным считается ксенофобией и фашизмом и является неприемлемым. Такое осуждают, как осуждают преследование евреев нацистами. Но, вероятно, там (на Западе) Грузия считается «джунглями», – сказала правозащитница.

Нана Какабадзе полагает, что «именно поэтому оттуда поддерживают и поощряют грузинских «патриотов», распространяющих вражду и ненависть по национальному признаку. Тем более что зомбированными легче управлять».

«Часть зомбированных грузин считают собственную страну второстепенной... Поэтому они призывают во всем верить (западникам), так как те лучше нас знают, что нужно нашей стране», – сказала она.

«А те, кто с этим не согласен, являются «русскими», – отметила Нана Какабадзе.

По ее словам, такие «зомбированные патриоты сейчас в меньшинстве, но мы знаем по истории, что в свое время в меньшинстве были и большевики, и фашисты».

«Власть Грузии и здоровое общество совместно в ответе, чтобы зомбированное меньшинство не стало большинством», – резюмировала правозащитница.