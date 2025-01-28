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Стало известно об открытии наследственного дела после смерти блогера Лены Миро
После смерти блогера Лены Миро в Белгородской области открыли наследственное дело
После смерти скандального блогера Лены Миро (Елена Мироненко) открыли наследственное дело в Белгородской области, где она родилась, следует из документов.
После смерти известного блогера и писательницы Лены Миро, настоящее имя которой Елена Мироненко, было открыто наследственное дело в Старом Осколе, где зарегистрирован нотариус, ответственный за ведение наследственного дела, передает со ссылкой на документы РИА «Новости».
По данным из открытых источников, именно в этом регионе родилась и начинала свою карьеру Миро.
Кроме того, согласно выписке ЕГРИП, 24 января текущего года были внесены изменения в реестр в связи с ее смертью. Деятельность Мироненко как индивидуального предпринимателя официально прекращена. Ее ИП было также зарегистрировано в Белгородской области.
Лена Миро обрела популярность благодаря своему блогу в «Живом Журнале», где она публиковала материалы на различные темы начиная с 2010 года. Ее внимание часто было сосредоточено на теме шоу-бизнеса.
Весной прошлого года появилась новость о гибели в ДТП в США Лены Миро.