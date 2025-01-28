Стало известно об открытии наследственного дела после смерти блогера Лены Миро

После смерти блогера Лены Миро в Белгородской области открыли наследственное дело

Tекст: Вера Басилая

После смерти известного блогера и писательницы Лены Миро, настоящее имя которой Елена Мироненко, было открыто наследственное дело в Старом Осколе, где зарегистрирован нотариус, ответственный за ведение наследственного дела, передает со ссылкой на документы РИА «Новости».

По данным из открытых источников, именно в этом регионе родилась и начинала свою карьеру Миро.

Кроме того, согласно выписке ЕГРИП, 24 января текущего года были внесены изменения в реестр в связи с ее смертью. Деятельность Мироненко как индивидуального предпринимателя официально прекращена. Ее ИП было также зарегистрировано в Белгородской области.

Лена Миро обрела популярность благодаря своему блогу в «Живом Журнале», где она публиковала материалы на различные темы начиная с 2010 года. Ее внимание часто было сосредоточено на теме шоу-бизнеса.

Весной прошлого года появилась новость о гибели в ДТП в США Лены Миро.