В Башкирии задержан пытавшийся вступить в «Легион Свобода России» мужчина

В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося вступить в экстремистский «Легион Свобода России»

Tекст: Вера Басилая

Правоохранительные органы в Башкирии задержали молодого человека, пытавшегося примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России», передает ТАСС.

По данным источника агентства, 25-летний мужчина не только признал свою вину, но и раскрыл свои планы. Он сообщил, что намеревался пересечь границу Украины через третье государство.

Организация «Легион «Свобода России» признана террористической и запрещена на территории России.

Ранее транс-женщина (движение ЛГБТ запрещено в России) Ольга Сивушкова, также известная как Андрей Пшеничников, была арестована в Вологде за пропаганду террористической организации «Легион «Свобода России» и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в Вологде за пропаганду запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» был задержан соучастник Сивушковой, экс-кандидат в депутаты гордумы Андрей Новиков.

