Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.3 комментария
В Башкирии задержан пытавшийся вступить в «Легион Свобода России» мужчина
В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося вступить в экстремистский «Легион Свобода России»
В Башкирии задержали молодого человека, пытавшегося примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» и уехать на Украину, сообщили в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы в Башкирии задержали молодого человека, пытавшегося примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России», передает ТАСС.
По данным источника агентства, 25-летний мужчина не только признал свою вину, но и раскрыл свои планы. Он сообщил, что намеревался пересечь границу Украины через третье государство.
Организация «Легион «Свобода России» признана террористической и запрещена на территории России.
Ранее транс-женщина (движение ЛГБТ запрещено в России) Ольга Сивушкова, также известная как Андрей Пшеничников, была арестована в Вологде за пропаганду террористической организации «Легион «Свобода России» и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в Вологде за пропаганду запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» был задержан соучастник Сивушковой, экс-кандидат в депутаты гордумы Андрей Новиков.