В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.0 комментариев
Экс-кандидата в депутаты гордумы Вологды задержали за пропаганду РДК
Экс-кандидата в депутаты гордумы Новикова задержали в Вологде за пропаганду «Русского добровольческого корпуса»
В Вологде задержали бывшего кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова по обвинению в пропаганде запрещенной в России украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус», сообщили в правоохранительных органах.
По словам представителя правоохранительных органов, Новиков был задержан за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета, что подпадает под ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы сроком от пяти до семи лет, передает РИА «Новости».
Новиков также связан с транс-женщиной (движение ЛГБТ, запрещено в России) Ольгой Пшеничниковой, которая стала фигурантом другого уголовного дела за пропаганду террористической организации «Легион «Свобода России».
По данным местных СМИ, Пшеничникова якобы помогала Новикову собирать деньги на избирательную кампанию и рекламировала его в социальных сетях.
На данный момент правоохранительные органы планируют избрать меру пресечения для Новикова.
Ранее в Белгородской области задержали петербуржца, который пытался пересечь границу с целью присоединиться к террористическому объединению «Русский добровольческий корпус» (РДК).
В декабре в Москве шестерых человек поместили под стражу за пособничество РДК.