Жителя Петербурга задержали за попытку присоединиться к РДК

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанным оказался 24-летний житель Петербурга, который пытался незаконно пересечь границу России для участия в деятельности террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на госизмену и подготовке к участию в деятельности запрещенной организации. Подозреваемый связался с представителями террористической структуры и попытался пересечь российскую границу в обход пунктов пропуска. Его задержали пограничники.

Источник агентства в силовых структурах пояснил, что подозреваемый приехал в Белгород на поезде, чтобы перейти границу пешком. По этим данным, он планировал вступить в «Русский добровольческий корпус».

В декабре шестерых человек в Москве поместили под стражу за пособничество РДК, а против сторонника РДК возбудили новое дело о финансировании боевиков.