Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Жителя Петербурга задержали за попытку присоединиться к РДК
В Белгородской области задержали петербуржца, который пытался пересечь границу с целью присоединиться к террористическому объединению, сообщили в ФСБ, источник уточнил, что злоумышленник планировал стать членом «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России).
Задержанным оказался 24-летний житель Петербурга, который пытался незаконно пересечь границу России для участия в деятельности террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на госизмену и подготовке к участию в деятельности запрещенной организации. Подозреваемый связался с представителями террористической структуры и попытался пересечь российскую границу в обход пунктов пропуска. Его задержали пограничники.
Источник агентства в силовых структурах пояснил, что подозреваемый приехал в Белгород на поезде, чтобы перейти границу пешком. По этим данным, он планировал вступить в «Русский добровольческий корпус».
В декабре шестерых человек в Москве поместили под стражу за пособничество РДК, а против сторонника РДК возбудили новое дело о финансировании боевиков.