Financial Times: Дания, ЕС и НАТО отказались реагировать на угрозы Трампа

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Дания вместе с ЕС и НАТО приняла решение воздерживаться от прямой реакции на угрозы Трампа в отношении Гренландии, передает РБК.

Эта стратегия направлена на избегание публичной конфронтации с американским лидером в ответ на его агрессивные заявления о намерениях захватить арктический остров.

Некоторые датские и европейские чиновники изначально считали, что комментарии Трампа были тактикой усиления влияния на Гренландию, которая обрела стратегическое значение на фоне напряженности с Россией и Китаем в Арктике. Однако со временем пришло понимание, что ситуация требует более серьезного подхода.

По данным издания, решение минимизировать обсуждения связано с опасениями, что открытая конфронтация с Трампом может усугубить кризис.

Один из чиновников ЕС отметил, что стратегия «око за око» неэффективна, и надежнее полагаться на сдержанность. Высокопоставленные представители блока выразили надежду, что Трамп скоро переключит внимание на другие вопросы.

Тем не менее некоторые представители европейских стран обеспокоены тем, что у Европы нет убедительного плана реагирования на возможные дальнейшие действия Трампа. Один из чиновников признал, что альтернативный подход пока не разработан.

Ранее Дания заявила о намерении инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.