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    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам
    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена убить Путина
    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы
    Макаревич объявил об отказе жертвовать на ВСУ
    Стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке
    Трамп поручил создать проект ПРО «Железный купол Америки»
    Власти США собрались разрешить добычу нефти и газа в Аляске
    На Украине заявили об арестах мэров по всей стране
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    28 января 2025, 09:42 • Новости дня

    Financial Times: Дания, ЕС и НАТО отказались реагировать на угрозы Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Дания совместно с НАТО и ЕС избрала стратегию избегания конфронтации с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии, надеясь на его отвлечение на другие темы, пишет Financial Times.

    По данным издания, Дания вместе с ЕС и НАТО приняла решение воздерживаться от прямой реакции на угрозы Трампа в отношении Гренландии, передает РБК.

    Эта стратегия направлена на избегание публичной конфронтации с американским лидером в ответ на его агрессивные заявления о намерениях захватить арктический остров.

    Некоторые датские и европейские чиновники изначально считали, что комментарии Трампа были тактикой усиления влияния на Гренландию, которая обрела стратегическое значение на фоне напряженности с Россией и Китаем в Арктике. Однако со временем пришло понимание, что ситуация требует более серьезного подхода.

    По данным издания, решение минимизировать обсуждения связано с опасениями, что открытая конфронтация с Трампом может усугубить кризис.

    Один из чиновников ЕС отметил, что стратегия «око за око» неэффективна, и надежнее полагаться на сдержанность. Высокопоставленные представители блока выразили надежду, что Трамп скоро переключит внимание на другие вопросы.

    Тем не менее некоторые представители европейских стран обеспокоены тем, что у Европы нет убедительного плана реагирования на возможные дальнейшие действия Трампа. Один из чиновников признал, что альтернативный подход пока не разработан.

    Ранее Дания заявила о намерении инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США

    The New York Post сообщил о начале сбора подписей за выход Калифорнии из США к 2028 году

    Стало известно о сборе подписей за выход Калифорнии из США
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США под названием Calexit, петиция получила официальную регистрацию и может быть вынесена на голосование в 2028 году, сообщило издание The New York Post.

    Кампания получила название Calexit, что отсылает к британскому референдуму по Brexit, передает Lenta.ru.

    В случае принятия Calexit, перед избирателями будет стоять вопрос: должна ли Калифорния покинуть Соединенные Штаты и стать независимой страной. Чтобы инициатива была вынесена на референдум, необходимо собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

    Даже если большинство избирателей поддержит выход из США, планируется созвать специальную комиссию. Эта комиссия должна будет проанализировать последствия возможного решения и подготовить официальный отчет. Таким образом, процесс выхода не будет мгновенным и будет нуждаться в дальнейшем анализе и согласовании.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, каким образом это произойдет.

    Также он предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества и улучшение здравоохранения.

    Кроме того, Трамп требовал от премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    28 января 2025, 07:54 • Новости дня
    Помилованного Трампом участника штурма Капитолия застрелил полицейский

    Tекст: Александра Юдина

    В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого помиловал президент США Дональд Трамп после штурма Капитолия, при попытке его ареста за правонарушение, сообщает телеканал ABC7.

    В штате Индиана произошел инцидент, в ходе которого полицейский застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. Шаттл был остановлен шерифом за правонарушение, однако в результате попытки его ареста оказал сопротивление, передает RT.

    По данным телеканала, во время возникшей ссоры заместитель шерифа применил оружие и застрелил подозреваемого.

    Полицейские продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. 21 января первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу.

    Он также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    27 января 2025, 23:30 • Новости дня
    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ в начале 60-х планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    План ЦРУ по организации терактов в американских городах должен был убедить граждан в необходимости военных действий против Кубы, что подтвердили секретные документы Пентагона, сообщило Daily Mail.

    По информации издания, в начале 60-х годов прошлого века ЦРУ готовило секретную операцию «Нортвудс», в рамках которой планировалось организовать серию терактов в различных городах США. Целью операции было обвинение Кубы и вынуждение американцев поддержать военные действия против Фиделя Кастро, передает RT.

    Как отмечается в материале, ЦРУ намеревалось развернуть «кампанию террора коммунистической Кубы» в Майами, других городах Флориды, а также в Вашингтоне. Эти действия должны были происходить «под чужим флагом», чтобы создать ложное впечатление об угрозе со стороны Кубы.

    Авторы статьи подчеркнули, что «леденящие душу документы Пентагона» раскрывают мотивы, по которым в США опасались публикации документов об убийстве президента Джона Кеннеди.

    До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что планы Трампа обнародовать засекреченные документы станут мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США.

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    28 января 2025, 03:33 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски

    Трамп сообщил о планах начать добычу нефти в заповедных землях Аляски посредством исполнительного указа

    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски
    @ Al Drago/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Правительство США планирует начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, чтобы удовлетворить потребности азиатского рынка, сообщил президент Дональд Трамп.

    По словам Трампа, запасы, находящиеся в Национальном Арктическом заповеднике, способны удовлетворить энергетический спрос всей Азии, сообщило ТАСС.

    «И мы сделаем это очень быстро», – приводит агентство слова Трампа на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами. Он подчеркнул, что эти ресурсы могут стать важным источником для азиатского региона благодаря своему географическому положению.

    Трамп отметил, что процесс может быть ускорен благодаря использованию исполнительного указа, поскольку предыдущие инициативы не проходили через Конгресс. Решение может оказать значительное влияние на энергетическую политику США и международные рынки, сказал президент США.

    Ранее Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    28 января 2025, 02:53 • Новости дня
    Трамп объявил о запрете участия Китая в сделке по TikTok

    Трамп заявил, что Китай не будет участвовать в покупке TikTok

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил, что США примут меры для исключения Китая из участия в покупке TikTok, что укрепит позиции Республиканской партии среди молодежи.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны примет меры, чтобы исключить участие Китая в сделке по покупке популярного видеосервиса TikTok, передает ТАСС. Об этом он сообщил на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами.

    Трамп отметил, что его предложение не запрещать TikTok в США позволило республиканцам укрепить свои позиции среди молодых избирателей. Он добавил: «Китай не будет участвовать в этом процессе. Вы не хотите, чтобы Китай участвовал, но посмотрим, что произойдет», - приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называют Ларри Эллисона, главу Oracle. Также есть информация о том, что в торгах может принять участие Илон Маск, известный космический магнат.

    Известно, что предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.

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    27 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз Трампа
    @ REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

    Tекст: Максим Попов

    Дания намерена инвестировать 15 млрд крон (2,1 млрд долларов) в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

    Дания объявила о планах потратить 15 млрд датских крон на усиление своего военного присутствия в Арктике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Это решение принято на фоне возросшего интереса президента США Дональда Трампа к Гренландии, которую он намерен включить в состав Соединенных Штатов.

    Исторически Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, оставаясь частью датского королевства. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США усилился, и Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать эту территорию.

    Впервые зарубежные СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию в 2019 году. В ходе избирательной кампании 2024 года он вновь подчеркнул важность контроля над островом, особенно в свете международной безопасности. Позднее президент США заявил, что владение Гренландией является стратегически необходимым для защиты от Китая и России. При этом  Трамп отказался исключить возможность использования военной силы для установления контроля над стратегическим островом.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

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    28 января 2025, 03:15 • Новости дня
    Названа дата переименования Мексиканского залива в Google Maps

    Google сообщила о дате переименования Мексиканского залива и горы Денали

    Названа дата переименования Мексиканского залива в Google Maps
    @ Скриншот Google Maps

    Tекст: Максим Попов

    Компания Google сообщила, что обновит названия Мексиканского залива и горы Денали в Google Maps на Американский залив и Маккинли после изменений в GNIS (Информационной системе географических названий).

    Как пояснили в Google, переименование будет происходить в соответствии с изменениями в официальных государственных ресурсах, передает ТАСС.

    «У нас есть устоявшаяся практика переименования названий после внесения изменений в официальных государственных ресурсах. Для географических названий этим целям служит GNIS. Когда это [переименование в GNIS] произойдет, мы оперативно обновим Google Maps для отображения горы Маккинли и Американского залива», – заявили в компании.

    Также отмечается, что если названия географических объектов различаются для разных стран, то жители видят официальное название, принятое в стране пребывания, а пользователи из других регионов смогут видеть оба варианта.

    До этого информационное агентство Associated Press заявило, что продолжит использовать название Мексиканский залив, несмотря на указ президента США Дональда Трампа, однако изменит название горы Денали на Маккинли.

    Ранее сообщалось, что Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Также стало известно, что американский миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

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    27 января 2025, 22:50 • Новости дня
    Трамп призвал Моди увеличить закупки американского оружия

    Трамп предложил Моди увеличить закупки американского оборонного оборудования

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер призвал индийского премьера увеличить закупки американского оборонного оборудования, сообщил Белый дом.

    Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди увеличить закупки американского оборонного оборудования, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении Белого дома говорится, что Трамп подчеркнул важность продвижения «к справедливым торговым отношениям».

    Кроме того, в ходе разговора Трамп и Моди обсудили планы будущего визита Моди в Белый дом.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отправил личное послание Дональду Трампу через министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара на церемонии инаугурации нового президента США.

    До этого Моди поздравил Трампа со вступлением в должность и выразил желание плотно работать с администрацией США во благо Индии, США и всего мира.

    Между тем США разъяснили детали санкций против российских танкеров, установив крайний срок разгрузки нефти на 27 февраля и завершение финансовых операций на 12 марта.

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    27 января 2025, 19:30 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет: Трамп подпишет указ о создании «Железного купола» над США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о «Железном куполе» для Америки», – цитирует Хегсета РИА «Новости».

    Он отметил, что на службу будут восстановлены военные, ранее уволенные за отказ делать прививки от COVID-19.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

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    28 января 2025, 07:38 • Новости дня
    Трамп поручил создать проект ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней
    Трамп поручил создать проект ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны представить проект системы ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней, чтобы защитить страну от угрозы ракетных атак.

    Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету разработать проект новейшей системы противоракетной обороны под названием «Железный купол Америки», отметив, что угроза атаки с применением баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается серьезной и самой катастрофической угрозой, передает ТАСС.

    Согласно указу, в течение 60 дней министр обороны должен предоставить президенту архитектуру и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

    В документе подчеркивается, что это важная задача для укрепления оборонной стратегии США.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

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    27 января 2025, 20:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против трех «офицеров ГРУ»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, их обвиняют в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.

    В опубликованных нормативных актах Официального журнала ЕС значатся Николай Корчагин, Виталий Шевченко и Юрий Денисов, передает ТАСС. Эти лица были названы «офицерами ГРУ» и включены в черный список.

    В документах ЕС отмечается, что данные лица ответственны или вовлечены в кибератаки, которые представляют внешнюю угрозу странам – членам Евросоюза. Указывается, что проведенные кибератаки якобы обладали «существенным эффектом». Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на въезд на территорию стран Евросоюза.

    В декабре Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В списке также значилось некое «подразделение ГРУ».

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    27 января 2025, 14:32 • Новости дня
    Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности

    Сийярто: Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия получила от Еврокомиссии необходимые гарантии энергобезопасности перед голосованием по продлению санкций против России на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Эти гарантии были запрошены перед голосованием по вопросу о продлении санкций против России, передает ТАСС.

    Сийярто уточнил, что ЕК выразила приверженность защите газо- и нефтепроводов, которые обеспечивают энергоснабжение стран – членов ЕС. Министр заявил, что Еврокомиссия ясно дала понять: целостность энергетической инфраструктуры является вопросом безопасности всего ЕС.

    Он добавил, что ЕК добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти в страны ЕС.

    Ранее Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии, а также заявил, что Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, подчеркнув его значение для энергетической безопасности Европы.

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    28 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Фредериксен анонсировала турне по ЕС ради «европейского единства»

    Премьер Дании решила обсудить с лидерами ЕС контроль над Гренландией на фоне угроз Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о переговорах с лидерами Германии, Франции и Евросоюза в связи с угрозами США присоединить Гренландию.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправится с визитом в Берлин, Париж и Брюссель. Цель поездки – укрепление «европейского единства» в ответ на геополитические изменения и интерес США к Гренландии, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

    Фредериксен проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Европа находится в серьезной ситуации. На фоне войны на континенте и изменений в геополитической реальности. В такие моменты единство имеет важнейшее значение... Дания – маленькая страна с сильными союзами. И она – часть сильного европейского сообщества, в котором мы можем вместе решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся», – заявила она.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Дания решила потратить 2 млрд. долларов на оборону в Арктике после угроз президента США Дональда Трампа. До этого стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Позднее он выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем.

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    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

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    Новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Но поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров? Подробности

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    Трамп устроил показательную порку ближайшему союзнику в Латинской Америке

    Не прошло и недели с момента инаугурации Дональда Трампа, как он инициировал свою первую войну – торгово-миграционную. Война оказалась триумфальным блицкригом, президент США выиграл ее менее чем за сутки. Как и почему соперник США – Колумбия сначала спровоцировала этот конфликт, а потом с треском проиграла его? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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