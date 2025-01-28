Минюст подал иск о ликвидации в России фонда «Трансгендер»

Минюст России подал иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам «Трансгендер»

Tекст: Вера Басилая

Министерство юстиции России подало иск в Кунцевский суд с требованием ликвидировать Фонд помощи людям с гендерными отклонениями и их близким «Трансгендер». Это заявление поступило в суд, однако дата его рассмотрения пока не определена, передает ТАСС.

Организация помощи трансгендерам и ЛГБТ (движение запрещено в России) было зарегистрировано в 2007 году. На данный момент доступ к официальному сайту фонда заблокирован. Основатели фонда ранее объявили, что прекратили свою деятельность в России и покинули страну.

Ранее президент России Владимир Путин в июле 2023 года подписал закон о полном запрете медицинских вмешательств, направленных на смену пола.

Справки о смене пола в России признали недействительными.

Также Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.