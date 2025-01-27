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Музей Победы провел акцию памяти «Искра надежды» в годовщину снятия блокады Ленинграда
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады около 3 тыс. человек собрались у Музея Победы на Поклонной горе, чтобы почтить память ленинградцев и защитников города.
В понедельник у стен Музея Победы на Поклонной горе прошла памятная акция «Искра надежды», приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. На мероприятие собрались порядка 3 тыс. человек, включая представителей молодежных и общественных организаций, студентов и служащих государственных учреждений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Акция началась с минуты молчания, после чего участники зажгли бенгальские огни под «Ленинградскую» симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича. В Музее Победы отметили, что «искры, как символ вечной памяти, должны напомнить всем о стойкости ленинградцев и подвигах героев Великой Отечественной войны».
После акции состоялся премьерный показ фильма-выставки «Город-герой Ленинград» в кинотеатре «Поклонка». Фильм представили директор ЦВЗ «Манеж» и продюсер Анна Ялова, режиссер Антон Оконешников и другие авторы. Кинолента содержит архивные кадры и материалы выставки, проходившей в Санкт-Петербурге, и сопровождается аудиоспектаклем.
Кроме того, акция и показ фильма прошли в филиалах Музея Победы в Красногорске, Жукове, подо Ржевом, а также на площадках музеев-партнеров по проекту «Территория Победы». В онлайн-формате акция была предложена пользователям интернета на платформах социальных сетей.
Ранее президент России Владимир Путин на церемонии награждения ветеранов подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт. Он заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти.