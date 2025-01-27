Российский посол в Британии возложил цветы у памятника в Манчестере

Tекст: Дарья Григоренко

Церемония прошла на площади Святого Петра с участием представителей посольства РФ и русскоязычной общины. «Четыре с лишним года назад мы установили здесь памятный знак в честь советских воинов Красной армии и храбрых жителей Ленинграда», – отметил Келин, добавив, что это важный день для сохранения исторической правды, передает ТАСС.

Келин также упомянул отсутствие приглашения России на мемориальные мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвица. «27 января – это не только день окончания блокады Ленинграда, но и день освобождения Освенцима Советской армией», – сказал он, назвав действия польского правительства попыткой переписать историю.

Дипломат подчеркнул важность работы по сохранению исторической памяти, отметив, что инициируется ряд мероприятий в честь 80-й годовщины Победы над нацизмом. В планах – проведение приемов, концертов и возложение венков с целью привлечения внимания британцев к урокам исторической памяти.

Памятник в Манчестере появился в сентябре 2020 года, установлен на кенотафе – мемориале в память о солдатах мировых войн. На территории Британии находится 18 советских военных захоронений.

В понедельник в ходе визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, они обсудили проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве.

В Петербурге Путин вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам. На церемонии награждения он подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется в памяти и не будет забыт.