Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
В Манчестере почтили память жертв блокадного Ленинграда
Российский посол в Британии возложил цветы у памятника в Манчестере
Российский посол в Британии Андрей Келин возложил цветы к памятнику советским солдатам и жителям блокадного Ленинграда в Манчестере, подчеркивая необходимость сохранения исторической правды о Второй мировой войне.
Церемония прошла на площади Святого Петра с участием представителей посольства РФ и русскоязычной общины. «Четыре с лишним года назад мы установили здесь памятный знак в честь советских воинов Красной армии и храбрых жителей Ленинграда», – отметил Келин, добавив, что это важный день для сохранения исторической правды, передает ТАСС.
Келин также упомянул отсутствие приглашения России на мемориальные мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвица. «27 января – это не только день окончания блокады Ленинграда, но и день освобождения Освенцима Советской армией», – сказал он, назвав действия польского правительства попыткой переписать историю.
Дипломат подчеркнул важность работы по сохранению исторической памяти, отметив, что инициируется ряд мероприятий в честь 80-й годовщины Победы над нацизмом. В планах – проведение приемов, концертов и возложение венков с целью привлечения внимания британцев к урокам исторической памяти.
Памятник в Манчестере появился в сентябре 2020 года, установлен на кенотафе – мемориале в память о солдатах мировых войн. На территории Британии находится 18 советских военных захоронений.
В понедельник в ходе визита в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, они обсудили проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве.
В Петербурге Путин вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам. На церемонии награждения он подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется в памяти и не будет забыт.