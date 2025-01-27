Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Путин заявил о снижении числа бедных в России
Президент России Владимир Путин заявил о снижении числа бедных в стране.
Путин на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым заявил о снижении числа бедных в стране, передает ТАСС. В ходе встречи Беглов доложил, что в Петербурге число бедных снизилось на треть. Президент положительно отозвался о достигнутых результатах. «[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло – это хорошо», – сказал Путин.
Кроме того, глава государства отметил высокий уровень инвестиций в Петербурге в 2024 году, подчеркнув, что их объем составил 1,2 трлн рублей. Путин оценил эти инвестиции как «приличные».
Ранее Путин призвал свести к нулю уровень бедности в России.
Опрос сервиса для поиска работы Superjob показал, что в России бедным назвали человека с доходом менее 43 тыс. рублей, а богатым – более 860 тыс. в месяц.