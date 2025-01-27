Инфраструктура и предприятие пострадали в Днепропетровской области

Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.