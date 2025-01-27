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Инфраструктура и предприятие пострадали в Днепропетровской области
Стало известно о повреждении инфраструктуры и предприятий в Днепропетровской области
В Днепропетровской области Украины повреждены инфраструктурный объект в Самарском районе и промышленное предприятие в Никопольском районе, где произошел пожар и зафиксированы разрушения.
В Днепропетровской области Украины повреждены инфраструктурный объект и промышленное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в Самарском районе региона произошел пожар, который повредил инфраструктуру.
Кроме того, в Никопольском районе были зафиксированы разрушения на территории промышленного предприятия. Однако Лысак не уточнил, о каких именно объектах идет речь и какой был причинен ущерб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по Днепропетровской области, сорвав попытку прорыва ВСУ, российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины, а Рогов сообщил о продвижении ВС России к Днепропетровской области Украины.