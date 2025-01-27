В Перми утвердили обвинение против матери мальчика, тело которого нашли в чемодане

Прокуратура Перми утвердила обвинение против матери мальчика, тело которого нашли в чемодане

Tекст: Ольга Иванова

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве девятилетнего сына. Тело мальчика было обнаружено в чемодане на мусорке в Перми, сообщает РИА «Новости».

Шатова обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса, которая касается убийства малолетнего. Материалы дела направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. Обвинение было предъявлено после тщательного расследования обстоятельств гибели ребенка.

По данным следствия, Шатова причастна к смерти сына, чье тело было найдено в чемодане в декабре прошлого года. Ранее она была задержана правоохранительными органами и дала признательные показания. Судебный процесс должен определить степень ее вины и вынести приговор.

В июне 2024 года в Перми женщина задушила своего девятилетнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны, положила тело в чемодан и унесла на мусорку.