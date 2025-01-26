МИД Франции потребовал от Азербайджана прекратить поддержку сепаратистов в Каледонии

Франция обвинила Азербайджан в дестабилизации ситуации в Новой Каледонии

Tекст: Денис Тельманов

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Лекорню выразил обеспокоенность в связи с действиями Азербайджана, сообщается на сайте ТАСС. Он обвинил Баку в поддержке мероприятий сторонников независимости на заморской территории Франции – Новой Каледонии. Лекорню назвал это попыткой дестабилизации и потребовал немедленно прекратить такие действия.



Эти заявления стали реакцией на проведение «Бакинской группы» конгресса «Международного фронта деколонизации» в Нумее, административном центре Новой Каледонии. Мероприятие прошло с 23 по 25 января и собрало представителей ассоциаций, борющихся за независимость от Франции. В соцсетях, в частности в X, был опубликован анонс, согласно которому на встрече присутствовали активисты с заморских территорий Франции и Корсики.

Ранее, в июле 2024 года, конгресс уже проходил в Баку. Тогда в нем участвовали лидеры более пятнадцати политических партий и движений за независимость Гваделупы, Корсики и других регионов. Итогом встречи стала декларация о создании Международного освободительного фронта французских колоний.

Бакинская инициативная группа была сформирована в Азербайджане в июле 2023 года в ходе встречи Движения неприсоединения. Она заявила целью поддержку народов, страдающих от колониализма в 21 веке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило предупреждение французского внешнеполитического ведомства о поездках в страну, назвав его необоснованным и предвзятым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за событиями в Грузии стоит президент Франции Эммануэль Макрон, и подчеркнул, что попытки свергнуть власть в Тбилиси со стороны прозападной оппозиции еще не закончены. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику для легитимизации эскалации в регионе.

