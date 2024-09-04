Баку осудил Францию за призыв воздержаться от поездок в Азербайджан

Tекст: Дарья Григоренко

«Решительно осуждаем строгое предупреждение Министерства иностранных дел Франции о поездках в Азербайджан по причине якобы задержания и преследования французских граждан», – отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

Гаджизаде заявил, что обвинения Франции в адрес Баку о задержании и преследовании французских граждан являются беспочвенными. По его мнению, подобные действия Парижа свидетельствуют о стремлении Франции ухудшить двусторонние отношения.

Он также напомнил, что в настоящее время в Азербайджане находятся под стражей лишь два гражданина Франции: Мартин Райан, подозреваемый в шпионаже, и Клерк Тео Гюго, который нанес ущерб имуществу бакинского метрополитена.

Гаджизаде также обратил внимание на то, что Франция систематически препятствует работе азербайджанских журналистов, создавая им сложности во время поездок не только во Францию, но и в другие страны Шенгенской зоны. По его словам, такие действия Парижа противоречат провозглашаемым им принципам свободы слова и прав человека.

В связи с этим, официальный представитель МИД Азербайджана призвал французскую сторону прекратить «клеветническую кампанию» в адрес Баку.

Ранее МИД Франции призвал своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан. В апреле Франция отозвала посла из Азербайджана.