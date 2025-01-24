В Севастополе введен федеральный режим ЧС из-за разлива мазута

В Севастополе введен федеральный режим ЧС после крушения танкеров с мазутом

Tекст: Елизавета Шишкова

Заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова, сообщает ТАСС.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к правкомиссии с просьбой признать город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом сообщили в МЧС РФ, указав, что такая мера позволит упростить получение финансовой помощи из резервного фонда правительства России, а также привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов и государственных корпораций для ликвидации последствий аварии.

В МЧС добавили, что работы по ликвидации разлива мазута в Севастополе продолжаются и охватывают территории Краснодарского края и Республики Крым, которые также пострадали от инцидента.

«По обращению губернатора субъекта РФ Михаила Развожаева правкомиссия признала город [Севастополь] территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе», – сообщили в ведомстве.

Ранее на побережье Черного моря были зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов в результате аварии двух танкеров с мазутом, а забор проб показал наличие загрязнений на 20 участках в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В Керченском проливе завершается откачка мазута из танкера «Волгонефть-239», где было около 1400 тонн нефтепродуктов, а вокруг судна создано защитное сооружение для предотвращения утечек в Черное море.

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.