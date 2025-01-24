Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.2 комментария
Жителя Херсонской области обвинили в переводе денег ВСУ
Житель Херсонской области обвинен в финансировании украинских вооруженных формирований
В Херсонской области прокуратура направила в суд дело 62-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене за финансовую поддержку украинских вооруженных сил.
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в государственной измене по ст. 275 УК РФ. Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По версии следствия, обвиняемый в марте и мае 2023 года с помощью мобильного приложения перевел средства на счет иностранного банка. Этот счет использовался гражданкой Украины для поддержки украинских вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Судебные слушания по делу начнутся в ближайшее время.
Ранее ФСБ задержала пилота из Краснодара по подозрению в финансировании ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы.