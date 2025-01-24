Жителя Херсонской области обвинили в переводе денег ВСУ

Житель Херсонской области обвинен в финансировании украинских вооруженных формирований

Tекст: Елизавета Шишкова

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в государственной измене по ст. 275 УК РФ. Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Херсонской области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По версии следствия, обвиняемый в марте и мае 2023 года с помощью мобильного приложения перевел средства на счет иностранного банка. Этот счет использовался гражданкой Украины для поддержки украинских вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Судебные слушания по делу начнутся в ближайшее время.

Ранее ФСБ задержала пилота из Краснодара по подозрению в финансировании ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы.