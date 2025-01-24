Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Песков: Решений по продлению программы «Время героев» не было
Программа «Время героев» зарекомендовала себя как эффективная, но решений о ее продлении пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что работа с ветеранами будет продолжена.
«Пока не было никаких решений на этот счет, но, разумеется, работа с героями и с ветеранами будет продолжаться, конечно. Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, и, конечно, в том или ином виде она будет обязательно», – сказал Песков, сообщает РИА «Новости».
С момента регистрации на отбор во второй поток программы поступило более 20 тыс. заявок от участников и ветеранов специальной военной операции, сообщалось ранее в Telegram-канале программы. Общее число заявок на отбор составило почти 65 тысяч.
Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск. До этого времени участники должны пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех данных.
Президент Владимир Путин объявил о старте программы «Время героев» в ходе своего послания Федеральному собранию. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти и крупных компаниях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» зарегистрировалось более 20 тыс. человек.