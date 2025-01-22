  • Новость часаПотери ВСУ на Курском направлении достигли 54 тыс. человек
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    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет
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    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 13:14 • Новости дня

    Более 20 тыс. заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    С момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тыс. человек.

    В Telegram-канале проекта указано, что завершена дополнительная регистрация в программу «Время героев» с 20 тыс. участников.

    Общее число заявок на участие в программе достигло почти 65 тыс. человек, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в этом проекте. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск, до этого времени участникам также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

    Результаты отбора станут известны после завершения всех процедур, отметили организаторы. Последующие программы, аналогичные «Времени героев», планируется запустить во всех российских регионах.

    «Темпы регистрации на программу »Время героев« говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», – отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

    На сегодня 18 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов. А руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области. Позднее региональные кадровые программы по образцу федерального проекта «Время героев» создали в Якутии, Хабаровском крае и Томской области.

    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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    20 января 2025, 06:31 • Новости дня
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    Семья погибшего от воды из бутылки «Джермук» подала иск на 1,5 млрд рублей
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Семья погибшего от отравления уксусом во флаконе «Джермук» подала иск к производителю на 1,5 млрд рублей, обвиняя их в нарушении производственных процессов.

    Как пишет «Коммерсант», семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, умершего после отравления уксусной кислотой, подала иск к производителю минеральной воды «Джермук» на сумму 1,5 млрд рублей. Иск адресован армянскому ЗАО «Джермук Групп», его представителям и распространителю в России, и подан в Советский районный суд Владикавказа.

    Напомним, в феврале 2024 года Гусев получил ожог пищевода после употребления минеральной воды «Джермук», в которой вместо воды оказался уксус. Он умер в больнице через несколько дней. Роспотребнадзор временно приостановил продажи отдельных партий этой марки для проверки на безопасность.

    Представители потерпевших считают, что уксусная кислота могла попасть в бутылку из-за нарушения производственных процессов. Однако расследование обстоятельств гибели Гусева пока не завершено, сообщило издание.

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    20 января 2025, 04:49 • Новости дня
    Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали

    Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером

    Tекст: Максим Попов

    В Туве задержали военнослужащего, избившего контрактников электрошокером перед отправкой в зону боевых действий на Украине.

    Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    «Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.

    По данным пресс-службы, в отношении него  возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».

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    21 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», – отметил Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Напомним, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Позже Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином очень хорошим.

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    19 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    Пезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности развивать военное сотрудничество с Россией, чтобы противостоять общим врагам и сохранить права обоих государств.

    Пезешкиан не исключил возможность налаживания военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live». Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия должны развивать сотрудничество в военной сфере и безопасности, чтобы противостоять врагам, передает ТАСС.

    Он отметил, что у врагов не должно быть иллюзий, что с Ираном и Россией можно легко справиться. Президент Ирана также подчеркнул важность предотвращения разногласий между Москвой и Тегераном, которые могут использовать недружественные страны. «Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти», – добавил он.

    Иранский лидер обратил внимание на санкции, введенные против России и Ирана, указывая, что эти меры направлены на то, чтобы ослабить их позиции в международной политике. Пезешкиан подчеркнул, что Иран и Россия не должны позволять западным странам злоупотреблять возможными разногласиями между ними и должны сохранять взаимное уважение и защиту прав друг друга.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов, а также работают над интеграцией своих платежных систем.

    Напомним, в пятницу президент Ирана прилетел в Россию для встречи с Путиным. Российский лидер сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    20 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

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    21 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин получил приглашение приехать в Москву на празднование 9 Мая, а российский президент Владимир Путин приглашен в Пекин на мероприятия 3 сентября, посвященные 80-летию победы над Японией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    На праздничные мероприятия в честь Дня Победы, 9 мая, в Москву пригласили многих глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Ушаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в рамках взаимного обмена приглашениями, российский президент Владимир Путин также приглашен в Пекин.

    Торжественные мероприятия в китайской столице пройдут 3 сентября и будут связаны с 80-летием победы над Японией, а также окончанием Второй мировой войны. Китайская сторона уже направила приглашение российскому лидеру для участия в этих событиях.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    20 января 2025, 19:35 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Путиным поставки газа в Словакию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    Турецкий лидер сообщил, что планирует обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели, передает ТАСС. Эрдоган сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Он отметил: «Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод «Турецкий поток». Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена».

    Эрдоган добавил, что предложил решить проблему через переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и самим Путиным. Президент Турции выразил надежду, что уже на этой неделе начнутся контакты и телефонная дипломатия по этому вопросу.

    Ранее газета Milliyet писала, что остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    20 января 2025, 01:17 • Новости дня
    При пожаре в Ярославле погибли четыре человека

    В Ярославле при пожаре в квартире погибли четыре человека, включая двоих детей

    При пожаре в Ярославле погибли четыре человека
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Ярославле произошел пожар в квартире на улице Калинина, в результате которого погибли четверо, в том числе двое детей.

    Пожар начался на первом этаже девятиэтажного дома. Спасатели МЧС обнаружили тела двух взрослых, а также вынесли трехлетнего мальчика и девочку, но спасти их не удалось, сообщается в Telegram-канале МЧС.

    На месте происшествия работали 18 специалистов, шесть единиц техники и испытательная пожарная лаборатория. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    Следственные органы проводят расследование.

    Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Приморье, самовольно подключенном к электросети, погибли три человека.

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко участвуют четыре кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации. Опросы избирателей сулят Лукашенко уверенную победу, однако его противники намерены дестабилизировать обстановку. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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