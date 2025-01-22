В регионах создали местные кадровые программы для участников СВО

Главы регионов рассказали о создании местных кадровых программ для участников СВО

В Томской области решили реализовать областную программу «Наши Герои». Решение о ее создании по образцу федеральной программы «Время Героев» было принято вместе с государственным фондом «Защитники Отечества» и ветеранами боевых действий, следует из Telegram-канала губернатора Томской области Владимира Мазура.

По его словам, будет сформирован общественный совет, куда войдут военнослужащие, прошедшие «горячие точки», представители гражданского общества, руководители трудовых коллективов.

На втором этапе, отметил Мазур, будет формирование первого курса участников программы из тех, кто участвовал в СВО и горячих точках, а также может ихочет проявить себя в производстве, в государственном и муниципальном управлении, в воспитании молодежи и так далее. При этом, подчеркнул губернатор, 50% участников программы должны быть из малых городов и сел области.

Регистрация в «Наши Герои» будет проходить на специально созданном интернет-ресурсе.

На третьем этапе будет создан институт наставников из экспертов в различных сферах.

«Программа «Наши Герои» – это не университет с лекциями, домашними заданиями и оценками. Это интенсив с погружением в реальные задачи экономики и социальной сферы и их решением», – отметил Мазур.

Как следует из сообщения в Telegram-канале губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, начат прием заявок на региональную программу «Герои Vостока», для этого достаточно следует обратиться к социальным координаторам «Защитники Отечества» по месту жительства.

По словам Демешина, проект тем, кто не пожалел своего здоровья и рисковал жизнью ради страны, смог реализовать свой потенциал на благо России в общественных организациях, в управлении, воспитании молодежи и других областях.

«Отдельно хотим включить действующих участников спецоперации в резерв, и в ближайшее время сообщим алгоритм действий для них», – отметил Демешин.

В Якутии кадровая программа «Якутия – земля героев» стартует в феврале. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, программа должна подготовить высококвалифицированные кадры из числа участников специальной военной операции.

«Одной из задач программы является популяризация военной службы и усиление патриотического воспитания», –следует из сообщения на сайте правительства Якутии Айсен Николаев.

Регистрация участников будет проходить дистанционно, также будут оцениваться компетенции, знания и общие способности, после чего будет составлен рейтинг участников, лучших пригласят на очное собеседование.

Победителей конкурсного заясилят на специальную программу обучения состоящей из нескольких модулей. Всем участникам образовательной программы будут назначаться персональные наставники из руководства республики и крупных государственных компаний, в том числе с курсантами программы будет встречаться и сам Айсен Николаев.

Участники, завершившие обучение, зачисляются в резерв, в последующем будут приглашаться для работы в государственный и муниципальный сектор.

Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области.

Напомним, 14 декабря 2024 года на съезде партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Время Героев» в регионах.



