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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    21 января 2025, 11:16 • Новости дня

    Региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России

    Tекст: Александра Юдина

    Региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в российских регионах.

    В Иркутской области планируется запуск программы «Герои Приангарья», которая будет работать по аналогии с федеральной инициативой «Время героев», сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

    Проект, направленный на поддержку участников спецоперации, стартует в феврале 2025 года. Губернатор области подчеркнул, что успешное трудоустройство является ключевым этапом ресоциализации военнослужащих, что, в свою очередь, способствует развитию экономики региона.

    На Ямале губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с военнослужащими реализацию региональной программы «Время героев». По его словам, прием заявок начнется в День защитника Отечества и продлится до конца марта. В округе уже имеются вакансии для участников операции, которые могут устроиться на работу в полицию, Росгвардию и местные военкоматы, передает «Московский комсомолец».

    В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев объявил о старте проекта «Управленческие кадры Урала». Эта инициатива направлена на обучение современных методов управления участников спецоперации и формирования кадрового резерва. Заявки будут приниматься онлайн, что позволит уральцам реализовать свой потенциал в государственных и муниципальных структурах, передает информагентство «Время».

    В Омской области губернатор Виталий Хоценко анонсировал запуск программы «Время героев», нацеленной на привлечение молодежи к управлению. Регион уже имеет опыт в проведении кадровых конкурсов, таких как «Продвижение», и планирует использовать его для успешной реализации новой программы. Губернатор уверен, что молодежь сможет внести значительный вклад в развитие региона, передает региональный портал «Вести-Омск».

    В Удмуртии стартует обучающая программа «Свой резерв 18» для ветеранов спецоперации. Глава региона Александр Бречалов отметил, что программа поможет в социализации и трудоустройстве участников с учетом их ранения. Также была проведена благотворительная акция «Елка желаний» для детей военнослужащих, передает региональный портал Udm-info.

    В Калужской области губернатор Владислав Шапша объявил о запуске программы «Герои земли Калужской». Эта инициатива нацелена на развитие профессиональных и личностных компетенций участников спецоперации. Губернатор подчеркнул, что они готовы принести пользу России в государственных и муниципальных структурах, передает региональный портал НГ-регион.

    По поручению президента Владимира Путина в 2024 году в России была запущена кадровая программа «Время героев», которая предоставила участникам СВО возможность реализовать свой потенциал на государственной службе, в органах местного самоуправления и в государственных компаниях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецоперация показала силу духа и героизм российских военнослужащих, а также необходимость подготовки новых управленческих кадров, способных эффективно работать в условиях современных вызовов.

    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    21 января 2025, 03:49 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

    Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами ВСУ на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей.

    Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

    Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

    Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    21 января 2025, 09:55 • Новости дня
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области был нанесен удар, где, по данным подполья, ВСУ могли планировать серьезную ротацию или попытку прорыва. После удара в направлении Апостолово и Никополя отправились многочисленные машины скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Между тем украинские власти также сообщили о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в результате атаки. Компания «Украинские железные дороги» заявила о разрушении зданий и подвижного состава. Украинский телеканал «Общественное» ранее в тот же день передал информацию о взрывах в Днепропетровске.

    Ранее подполье сообщило об ударах по Богодухову в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, что вызвало детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Также в Одесской области был нанесен удар по румынским наемникам.

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    20 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки

    Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия создает огневой мешок для украинской группировки у освобожденной Новоегоровки в ЛНР, угрожая полным окружением, если войска ВСУ не покинут данный участок.

    Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

    Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.

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    20 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Хинштейн потребовал согласовывать выезды курских чиновников за границу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости согласования выездов за границу сотрудниками регионального правительства.

    По словам Хинштейна, чиновники должны согласовывать выезд за рубеж в целях безопасности и для предотвращения возможных провокаций, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул важность принятия такого решения, ссылаясь на случай с временно исполняющим обязанности министра охраны объектов культурного наследия Ириной Мусьял, находящейся в отпуске за границей. Он отметил, что хотя формально она не обязана согласовывать свой выезд, в условиях текущей оперативной обстановки в регионе и изменившегося мирового порядка это необходимо.

    «Прошу соответствующий порядок разработать, до всех его довести, с тем чтобы я, как исполняющий обязанности высшего должностного лица региона, понимал, куда едет человек, с какой целью он едет, не возникнет ли какой-то ситуации, связанной с его безопасностью», – сказал Хинштейн.

    Он также подчеркнул, что в условиях не полностью освобожденной территории и сложной ситуации в регионе выезды чиновников на отдых за границу могут быть восприняты негативно. Хинштейн добавил, что это касается не только моральной, но и этической стороны вопроса.

    Ранее Хинштейн объявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников из-за их возможной причастности к нарушениям в регионе.

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    20 января 2025, 14:25 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    СК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области вооруженными силами Украины, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ вблизи школы в селе Бехтеры Херсонской области возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и умышленное повреждение имущества.

    По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Пострадали не менее 25 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

    Следственный комитет ведет работу по установлению конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления, добавили в ведомстве.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

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    20 января 2025, 19:35 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Путиным поставки газа в Словакию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил намерение обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    Турецкий лидер сообщил, что планирует обсудить перспективы поставок природного газа в Словакию с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели, передает ТАСС. Эрдоган сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Он отметил: «Что касается вопроса с природным газом, то с прекращением транзита через Украину Словакию отключили от газа. Мы обсудили этот вопрос, у нас есть газопровод «Турецкий поток». Давайте сделаем шаг и обсудим эту тему на уровне министров энергетики. Потребность Словакии в природном газе должна быть решена».

    Эрдоган добавил, что предложил решить проблему через переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и самим Путиным. Президент Турции выразил надежду, что уже на этой неделе начнутся контакты и телефонная дипломатия по этому вопросу.

    Ранее газета Milliyet писала, что остановка транзита российского газа через Украину создаст предпосылки для превращения Турции в ключевой энергетический центр, что позволит Анкаре закрепить свои позиции на мировом рынке энергоресурсов.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    21 января 2025, 08:15 • Новости дня
    Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
    Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для полного освобождения ЛНР необходимо выбить ВСУ из населенных пунктов в трех муниципальных округах, где сейчас идут активные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    До полного освобождения Луганской народной республики (ЛНР) необходимо выбить вооруженные силы Украины (ВСУ) из нескольких ключевых населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    По словам Марочко, войскам предстоит освободить Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить украинские силы из Белогоровки в Лисичанском округе.

    Марочко отметил, что за эти населенные пункты уже ведутся активные бои. Эксперт также указал на текущие военные действия в кременских лесах, где продолжаются интенсивные боестолкновения между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные создали огневой мешок для вооруженных сил Украины в окрестностях Новоегоровки в ЛНР, ранее российские войска продвинулись у этого населенного пункта, а также выбили украинские силы со стратегической высоты в регионе.

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    21 января 2025, 10:59 • Новости дня
    Пленный военнослужащий подписал контракт с ВСУ ради побега в Россию

    Украинский пленный подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Вербицкий, пленный украинский военнослужащий, заявил, что подписал контракт с ВСУ, стремясь сдаться и попасть в Россию, что было его давней мечтой.

    Как сообщает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий рассказал, что его решение подписать контракт с вооруженными силами Украины было мотивировано стремлением попасть в Россию. По словам Вербицкого, он сделал это добровольно, считая, что это увеличит его шансы на осуществление своей мечты.

    «Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь», – заявил Вербицкий.

    Вербицкий также отметил, что предложение подписать контракт с ВСУ поступило к нему после того, как он попал в исправительную колонию за мародерство. После заключения контракта его подготовили и отправили служить в подразделение под Сумы, откуда он позднее оказался в Курской области, где и был взят в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, находящийся в плену, рассказал, что ему приходилось готовить дрова для командиров, и он не видел никого по званию выше сержанта, а пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    21 января 2025, 01:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области

    Украинские войска нанесли девятый за день удар по водоканалу в Пологах

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в результате атаки было повреждено остекление здания водоканала, а также гражданский автомобиль. Кроме того, сгорел скутер, принадлежавший одному из сотрудников учреждения. Это нападение стало девятым по счету за понедельник, передает ТАСС.

    До этого Рогов сообщил, что украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО.

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    21 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    США вмешались в антироссийскую провокацию Прибалтики и Финляндии

    «Это зондирование со стороны новой администрации Трампа. Американцы решили послать символический сигнал». Такими словами политологи комментируют неожиданное признание западной прессы в том, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей в Балтийском море. Как устроены эти кабели, почему они постоянно рвутся – и какой сигнал посылает Москве Вашингтон? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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