Региональные аналоги проекта «Время героев» запустили в субъектах России

Tекст: Александра Юдина

В Иркутской области планируется запуск программы «Герои Приангарья», которая будет работать по аналогии с федеральной инициативой «Время героев», сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Проект, направленный на поддержку участников спецоперации, стартует в феврале 2025 года. Губернатор области подчеркнул, что успешное трудоустройство является ключевым этапом ресоциализации военнослужащих, что, в свою очередь, способствует развитию экономики региона.

На Ямале губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с военнослужащими реализацию региональной программы «Время героев». По его словам, прием заявок начнется в День защитника Отечества и продлится до конца марта. В округе уже имеются вакансии для участников операции, которые могут устроиться на работу в полицию, Росгвардию и местные военкоматы, передает «Московский комсомолец».

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев объявил о старте проекта «Управленческие кадры Урала». Эта инициатива направлена на обучение современных методов управления участников спецоперации и формирования кадрового резерва. Заявки будут приниматься онлайн, что позволит уральцам реализовать свой потенциал в государственных и муниципальных структурах, передает информагентство «Время».

В Омской области губернатор Виталий Хоценко анонсировал запуск программы «Время героев», нацеленной на привлечение молодежи к управлению. Регион уже имеет опыт в проведении кадровых конкурсов, таких как «Продвижение», и планирует использовать его для успешной реализации новой программы. Губернатор уверен, что молодежь сможет внести значительный вклад в развитие региона, передает региональный портал «Вести-Омск».

В Удмуртии стартует обучающая программа «Свой резерв 18» для ветеранов спецоперации. Глава региона Александр Бречалов отметил, что программа поможет в социализации и трудоустройстве участников с учетом их ранения. Также была проведена благотворительная акция «Елка желаний» для детей военнослужащих, передает региональный портал Udm-info.

В Калужской области губернатор Владислав Шапша объявил о запуске программы «Герои земли Калужской». Эта инициатива нацелена на развитие профессиональных и личностных компетенций участников спецоперации. Губернатор подчеркнул, что они готовы принести пользу России в государственных и муниципальных структурах, передает региональный портал НГ-регион.

По поручению президента Владимира Путина в 2024 году в России была запущена кадровая программа «Время героев», которая предоставила участникам СВО возможность реализовать свой потенциал на государственной службе, в органах местного самоуправления и в государственных компаниях.

Газета ВЗГЛЯД писала, что спецоперация показала силу духа и героизм российских военнослужащих, а также необходимость подготовки новых управленческих кадров, способных эффективно работать в условиях современных вызовов.