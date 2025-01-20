«Время героев»: как в России объединяют боевой опыт и управленческие знания

Tекст: Ольга Никитина

«Время героев» – это целенаправленная инвестиция в будущее страны, основанная на убеждении, что истинная элита – это люди, доказавшие свою преданность Родине делом. Программа, реализуемая Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж», опирается на лучшие практики подготовки управленческих кадров, такие как «Школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России».

«Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – подчеркивал президент, анонсируя программу в своем послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Он также отметил, что программа будет строиться по стандартам, аналогичным «Школе губернаторов» и «Лидерам России», чьи выпускники уже занимают высокие посты в различных сферах. Курировать обучение военных лидеров стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Суть программы «Время героев»

Программа «Время героев» нацелена на обучение участников СВО современным методам управления, командной работе и личностному развитию. Она предоставляет уникальную возможность военнослужащим и ветеранам, обладающим управленческим опытом и лидерскими качествами, получить необходимые знания и навыки для успешной карьеры на государственной службе. Важным аспектом программы является наставничество со стороны руководителей правительства, администрации президента, федеральных министерств, глав регионов и крупнейших компаний страны.

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, включая стратегическое управление, проектное управление, управление процессами, бережливые технологии, управление развитием кадров и талантов. Это позволит участникам эффективно решать управленческие задачи любой сложности в различных сферах.

Кроме того, в рамках программы развивают лидерские качества участников, а также их управленческие компетенции. Особое внимание уделяется переосмыслению и эффективному использованию военного опыта управления в гражданской сфере. По словам ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, переход к новым управленческим компетенциям не означает отказа от военного опыта управления, а наоборот – предполагает его эффективное использование и переосмысление для новой роли на основе развития сложившихся и необходимых в современной России ценностных установок.

Адаптация к гражданской жизни

Одной из важнейших задач программы является помощь участникам СВО в возвращении к мирной жизни, успешной интеграции в систему государственного управления. Система наставничества и стажировок призвана облегчить этот переход и обеспечить плавную адаптацию к новым условиям. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк отмечала, что участникам СВО помогут адаптироваться, реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт.

Кроме того, важным пунктом является использование уникального опыта участников СВО на благо страны. Исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отмечал, что люди, прошедшие СВО, умеют быстро и эффективно принимать решения, адаптироваться к любым обстоятельствам, они обладают уникальным опытом действий в экстремальных ситуациях.

Первый этап отбора на программу «Время героев»: от заявок к обучению

Первый этап отбора на президентскую образовательную программу «Время героев» стал масштабным событием, продемонстрировавшим высокий интерес со стороны участников специальной военной операции к возможности профессионального развития и служения стране в новой роли. Этот этап включал в себя несколько ключевых стадий, начиная от подачи заявок и заканчивая комплексной оценкой кандидатов.

Старт и процесс подачи заявок

Прием заявок на участие в программе «Время героев» стартовал 1 марта 2024 года. Подача заявок осуществлялась в электронном формате на сайте программы времягероев.рф. Для участников СВО, находящихся в зоне боевых действий, информация о возможности подачи заявки доводилась их непосредственными командирами. Ветеранам, уже покинувшим зону СВО, необходимо было зарегистрироваться на сайте и следовать инструкциям. Основная регистрация проводилась до 8 апреля 2024 года.

Отбор участников проходил в несколько этапов:

– Регистрация и подача заявки , в процессе которой кандидаты заполняли анкету, предоставляя информацию об образовании, опыте работы (особенно управленческом), участии в СВО и имеющихся наградах.

– Написание эссе . Участникам предлагалось написать эссе на заданную тему, позволяющее оценить их мотивацию, мировоззрение и способность к аналитическому мышлению.

– Онлайн-тестирование . Кандидаты проходили тест, который позволял оценить их управленческий потенциал, личностные качества, а также общий кругозор.

– Работа центров дистанционной оценки (ПДО) . Для участников СВО, находящихся на передовой, были организованы центры дистанционной оценки в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Всего было открыто шесть таких пунктов в пяти регионах: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области, а также в Белгородской и Воронежской областях. Для обеспечения доступности тестирования была разработана бумажная версия теста – аналог электронной.

Первая волна отбора в цифрах и фактах:

– На участие в отборе было подано более 44 тыс. заявок.

– Для обеспечения доступности отбора работали 44 центра дистанционной оценки в филиалах Президентской академии по всей стране.

– Отбор производился с учетом ряда критериев: боевые заслуги в рамках СВО, опыт руководящей работы и управленческий потенциал.

– В первый поток слушателей программы были включены 83 участника СВО.

– Все участники первого потока отмечены высокими государственными наградами, всего на участников приходится 281 государственная награда, в их числе 21 Герой Российской Федерации.

– Среди 83 участников первого уровня обучения представлено 11 национальностей и 46 регионов России.

– Среди отобранных участников больше всего старших офицеров – 53 человека, но есть и младшие офицеры – 24 человека, высшие офицеры – два человека, а также солдаты, матросы, сержанты и старшины.

– Среди 83 участников первого уровня обучения четыре женщины – участницы СВО.

Чем завершился первый этап отбора на программу «Время героев»

Первая волна отбора была завершена в мае 2024 года. 16 мая состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», на котором были утверждены первые 83 кандидатуры для участия в программе. 20 мая участники получили свои результаты. 27 мая стартовало обучение первого потока.

Отбор был сложным, так как все без исключения участники продемонстрировали высокий уровень компетенций, боевые заслуги и управленческий опыт. В итоге в первый поток были отобраны лучшие из лучших, показавшие максимальные результаты по всем критериям.

Опытные наставники – надежная опора для героев

Одной из важнейших составляющих программы «Время героев» является трек «Наставничество». Он был запущен 1 июля 2024 года и призван обеспечить участникам программы не только теоретические знания, но и практическую поддержку, а также передачу опыта от ведущих управленцев страны.

Трек «Наставничество» представляет собой систему индивидуальной работы участников программы с высокопоставленными наставниками – представителями власти и бизнеса.

Как отметила руководитель программы «Время героев» Мария Костюк, наставники оказывают участникам поддержку, помогают адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт.

Наставничество предполагает длительное взаимодействие между наставником и подопечным. С июля по сентябрь начались первые стажировки участников по месту работы наставника. В рамках стажировок участники подключаются к проектной деятельности и другим задачам, предполагающим конкретные результаты. Такой формат позволяет участникам на практике применять полученные знания и навыки, а также получить непосредственный опыт работы под руководством опытного наставника.

Кто выступает в роли наставников:

– сотрудники администрации президента;

– полномочные представители президента в округах;

– члены правительства, Совета Федерации, Госдумы;

– главы регионов;

– генеральные директора государственных корпораций.

Кто получил назначение по программе «Время героев»

В Кремле отмечали, что участники этой кадровой программы могут получить высокие должности, в том числе претендовать на губернаторские посты. И действительно, ряд участников первой волны отбора уже получили назначения на ответственные должности в различных сферах. Вот несколько примеров:

– Артем Жога получил назначение на должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Это одно из самых высоких назначений среди участников программы, демонстрирующее доверие к ним на самом высоком уровне.

– Евгений Первышов назначен временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Это назначение показывает, что участники программы готовы брать на себя ответственность за управление целыми регионами.

– Артур Орлов возглавил «Движение первых» – крупнейшую в России детско-юношескую организацию. Это назначение подчеркивает важность программы в подготовке кадров для работы с молодежью.

– Кирилл Лосунчуков получил должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Это пример успешной интеграции участников программы в региональные органы исполнительной власти.

– Евгений Чинцов избран в городскую Думу Нижнего Новгорода и стал ее председателем. Этот случай демонстрирует успешное применение полученных знаний и навыков на муниципальном уровне.

– Мария Костюк, руководитель программы «Время героев», назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Важно отметить, что назначения получили не только участники, прошедшие обучение по магистерской программе, но и те, кто участвовал в других форматах обучения, предусмотренных программой. Это подчеркивает, что «Время героев» предоставляет возможности для профессионального роста разным категориям участников СВО.

Кроме того, 10 участников первого потока программы «Время героев» вошли в обновленный состав совета партии «Единая Россия». Шесть участников программы стали членами Высшего совета, четыре участника пополнили состав Генерального совета.

Назначения участников программы «Время героев» на ответственные должности свидетельствуют о том, что программа успешно выполняет свою задачу по подготовке новой управленческой элиты, способной эффективно работать на благо страны. Этот процесс продолжается – и можно ожидать новых назначений в будущем.

Второй отбор на программу «Время героев»: новые возможности для участников СВО

14 ноября 2024 года был дан старт второму отбору на президентскую образовательную программу «Время героев». Этот этап предоставляет новые возможности для участников специальной военной операции, желающих реализовать свой потенциал в сфере государственного управления.

Ключевые особенности второго отбора:

– Учет предыдущих заявок . Все, кто подавал заявку на первый поток, полностью прошел отбор (включая тестирование) и получил отчет, автоматически рассматриваются как кандидаты на обучение во втором потоке. Им достаточно актуализировать свои данные.

– Учет результатов дистанционного обучения . Отдельно будут рассмотрены участники, успешно завершившие дистанционное обучение в Президентской академии и показавшие высокие результаты. Это дает им второй шанс попасть в основной состав программы.

– Возможность завершить отбор . Кандидаты, не успевшие завершить какие-либо этапы отбора в первый раз, смогут сделать это сейчас – заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование в пунктах дистанционной оценки (ПДО).

– Расширенная сеть пунктов оценки . Для проведения тестирования работают 90 ПДО в разных городах России, расположенных в филиалах Президентской академии и фонда «Защитники Отечества».

– Особые условия для участников на передовой . Для участников СВО, находящихся на передовой, предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование в особом порядке.

– Требования к новым участникам остаются прежними : гражданство РФ, высшее образование, опыт управления людьми и участие в боевых действиях в рамках СВО.

Прием заявок для новых участников открыт с 15 ноября 2024 года до 12.00 мск 25 января 2025 года. Предварительно планируется, что результаты отбора на второй поток будут объявлены весной 2025 года.

Как подчеркивал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, программа предоставляет возможность для всех, кто хочет развиваться и служить стране.