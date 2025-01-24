Тысячи протестующих в Приднестровье потребовали от Молдавии пропустить газ из России

Tекст: Вера Басилая

Митинги в Приднестровье собрали тысячи участников, которые пришли к административной границе с Молдавией, передает ТАСС.

Протестующие вышли на улицы городов Бендеры, Рыбница и Дубоссары с плакатами, требующими от молдавских властей пропустить гуманитарный газ из России. Приднестровье страдает от энергокризиса, и его жители считают, что именно Молдавия виновата в сложившейся ситуации.

Организаторы митинга заявили, что молдавские власти не понимают беды и страданий, которые испытывают жители Приднестровья.

Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов заявил, что «если бы власти в Кишиневе на самом деле хотели урегулировать энергокризис, они сделали бы это сразу». Он добавил, что многие проблемы могли бы быть решены еще в 90-х годах, если бы стороны достигли соглашения о мирном сосуществовании.

Емельянов подчеркнул, что молдавские власти стремятся уничтожить приднестровский народ, а не договариваться о мире. По его словам, если бы у Кишинева были добрые намерения, стороны могли бы договориться либо о создании автономии, либо о свободной экономической зоне. Участники протестов уверены, что для решения текущих проблем необходимо взаимодействие с Россией и молдавской стороной.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но она готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать законные поставки через «Молдовагаз».

Глава Приднестровья заявлял о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя при этом оплату.

Позднее Красносельский обвинил Молдавию в препятствовании поставкам газа в республику, несмотря на ранее данные обещания обеспечить транзит через компанию Natural Gaz.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия спасает Приднестровье от созданного Санду кризиса.