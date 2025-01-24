  • Новость часаВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в Курской области
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    Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида
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    Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» борта AZAL
    ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги
    Германия отказалась участвовать в параде Победы в Москве
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

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    24 января 2025, 12:21 • Новости дня

    В Приднестровье у границы с Молдавией начались митинги из-за российского газа

    Тысячи протестующих в Приднестровье потребовали от Молдавии пропустить газ из России

    Tекст: Вера Басилая

    Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики организовали митинги у границы с Молдавией, требуя пропустить российский газ, необходимый для преодоления энергокризиса в регионе, сообщило издание «Новости Приднестровья».

    Митинги в Приднестровье собрали тысячи участников, которые пришли к административной границе с Молдавией, передает ТАСС.

    Протестующие вышли на улицы городов Бендеры, Рыбница и Дубоссары с плакатами, требующими от молдавских властей пропустить гуманитарный газ из России. Приднестровье страдает от энергокризиса, и его жители считают, что именно Молдавия виновата в сложившейся ситуации.

    Организаторы митинга заявили, что молдавские власти не понимают беды и страданий, которые испытывают жители Приднестровья.

    Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов заявил, что «если бы власти в Кишиневе на самом деле хотели урегулировать энергокризис, они сделали бы это сразу». Он добавил, что многие проблемы могли бы быть решены еще в 90-х годах, если бы стороны достигли соглашения о мирном сосуществовании.

    Емельянов подчеркнул, что молдавские власти стремятся уничтожить приднестровский народ, а не договариваться о мире. По его словам, если бы у Кишинева были добрые намерения, стороны могли бы договориться либо о создании автономии, либо о свободной экономической зоне. Участники протестов уверены, что для решения текущих проблем необходимо взаимодействие с Россией и молдавской стороной.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но она готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать законные поставки через «Молдовагаз».

    Глава Приднестровья заявлял о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя при этом оплату.

    Позднее Красносельский обвинил Молдавию в препятствовании поставкам газа в республику, несмотря на ранее данные обещания обеспечить транзит через компанию Natural Gaz.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия спасает Приднестровье от созданного Санду кризиса.

    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    23 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.

    Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказал, что с 1 февраля 2025 года размеры более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5%, передает «Интерфакс». Данная индексация проводится по уровню фактической инфляции в соответствии с действующим законодательством. По словам Котякова, соответствующее постановление уже подготовлено и внесено в правительство.

    Ранее Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии уже в январе этого года.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    24 января 2025, 04:52 • Новости дня
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов в Ровненской области Украины после подрыва железнодорожных путей, что связывают с действиями пророссийского сопротивления.

    Пророссийское подполье подорвало часть железнодорожных путей в Ровенском районе Украины, что привело к сходу десяти вагонов с рельс. Глава администрации региона Александр Коваль подтвердил факт происшествия и назвал его «внештатным инцидентом», передает Ura.ru.

    По словам Коваля, инцидент произошел 22 января. Пострадавших в результате происшествия не было. На место была отправлена специальная техника и полиция. Подробности уточняются.

    Местные жители в социальных сетях связывают сход поезда с действиями пророссийского подполья. Сообщается, что происшествие произошло в районе населенного пункта Судобичи.

    Накануне стало известно, что в Херсонской области по координатам, переданным пророссийским сопротивлением «Русский Херсон», были уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками, 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку танкерного флота России, а также провести ревизию нормативной базы перевозок нефтепродуктов.

    На совещании с членами правительства Путин дал поручение вице-премьеру Савельеву организовать проверку технического состояния российского танкерного флота, передает ТАСС. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – заявил президент на совещании.

    Кроме того, Путин поручил провести ревизию нормативной базы, касающейся морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам нарушения правил мореплавания и безопасности судоходства. «Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    23 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о якобы имеющейся у Киева готовности к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На вопрос о перспективах преодоления украинского конфликта в ближайший год, он отметил, что решающая роль в этом вопросе принадлежит Москве. «Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – заявил он, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    В четверг Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.

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    24 января 2025, 01:05 • Новости дня
    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине

    Захарова сообщила о продаже Украиной органов, изъятых на поле боя

    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив наличие биолабораторий под эгидой Минздрава Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине при поддержке Запада была развернута схема черной трансплантологии, передает ТАСС. По ее словам, в местах боев и присутствия украинских войск находили тела с признаками изъятых органов.

    Захарова отметила, что под эгидой Минздрава Украины действовали хорошо оснащенные биолаборатории, финансируемые Пентагоном. Украина постепенно превращалась в полигон для различных экспериментов, включая черную трансплантологию, подчеркнула она.

    Дипломат указала, что органы, изъятые у погибших, продавались через интернет преимущественно западным заказчикам, которые обладают необходимыми капиталами для подобных покупок.

    Захарова обратила внимание на то, что режим Зеленского принял ряд законов, упрощающих процедуры и минимизировавших применение мониторинговых мер при подобных операциях, фактически легализовав незаконные действия.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион «черных» трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной Рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    24 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве

    Собянин: в Подольске ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Подольске силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

    Ранее аналогичные атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    До этого сообщалось, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены беспилотные летательные аппараты.


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    24 января 2025, 10:40 • Новости дня
    Глава Приднестровья: Россия сделала все, чтобы поставить газ

    Глава Приднестровья: Россия сделала все, чтобы поставить газ в регион

    Глава Приднестровья: Россия сделала все, чтобы поставить газ
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия сделала все возможное для поставки газа в регион, несмотря на препятствия со стороны Молдавии.

    По его словам, Россия выполнила все необходимые условия для поставки газа в регион, однако препятствия создает Молдавия, передает ТАСС.

    Красносельский отметил, что в Приднестровье запасы газа истощаются, газа осталось всего на два дня.

    «Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», – сказал он.

    Глава Приднестровья добавил, что власти делают все возможное для защиты населения, но ситуация остается сложной. В некоторых квартирах температура опускается до десяти градусов тепла, что особенно тяжело для одиноких стариков и людей, нуждающихся в поддержке государства.

    Кроме того, Красносельский заверил, что Приднестровье готово оплатить поставки газа и они могут начаться «хоть завтра», если Молдова позволит поставку через «Молдовагаз».

    Он подчеркнул, что все задержки носят искусственный характер, и призвал к выполнению молдавских обязательств перед Приднестровьем.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать законные поставки через «Молдовагаз». Глава Приднестровья заявлял о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя при этом оплату.

    Позднее Красносельский обвинил Молдавию в препятствовании поставкам газа в республику, несмотря на ранее данные обещания обеспечить транзит через компанию Natural Gaz. Он отметил, что решение возможно, если Молдавия выполнит свои обязательства по транзиту газа.

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    23 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    Путин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения технологического лидерства необходимо предлагать собственные решения, а не копировать чужие.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин заявил о важности оригинальных решений для достижения технологического лидерства России, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевой задачей национальных проектов является создание более комплексной и всеобъемлющей работы по достижению национальных целей развития.

    «Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что 2025 год станет решающим для начала нового этапа технологического развития России.

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    24 января 2025, 07:25 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами

    Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области – 37 аппаратов. В Рязанской области уничтожено 20 дронов, в Курской и Саратовской областях – по 17 дронов. Средства ПВО также уничтожили семь дронов над Ростовской областью, шесть – над Московской, шесть – над Белгородской.

    Кроме того, атакам подверглись территории Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областей. Здесь было сбито по два беспилотника. По одному дрону было уничтожено над Республикой Крым и Москвой.

    Утром в пятницу в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты. Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Уфы.

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    23 января 2025, 19:28 • Новости дня
    Песков: Номинация Борисова на «Оскар» не означет конец отмены культуры РФ на Западе

    Песков не счел номинацию Борисова на «Оскар» завершением политики отмены российской культуры на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Номинация российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» не означает завершение политики отмены российской культуры на Западе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал новость о том, что российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, передает ТАСС.

    Когда его спросили, может ли выдвижение Борисова на главную кинопремию США означать прекращение так называемой «культуры отмены» российской культуры на Западе, пресс-секретарь ответил отрицательно: «Нет».

    Напомним, российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора».

    Ранее Борисова и Марка Эйдельштейна номинировали на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в этом фильме.

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    23 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 166-му мотострелковому полку почетного наименования «имени дважды героя Советского Союза генерала армии И. А. Плиева».

    Этот отдельный мотострелковый полк является частью 58-й армии и базируется в Моздоке, передает ТАСС.

    Исса Александрович Плиев родился в 1903 году и ушел из жизни в 1979 году. Генерал Плиев был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденами Ленина и Красного Знамени.

    Плиев участвовал в крупных военных операциях на различных фронтах, включая Московскую и Сталинградскую битвы. Он также принимал участие в Параде Победы на Красной площади в составе 2-го Украинского фронта.

    Ранее Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» за проявленные личным составом героизм и мужество в боевых действиях при защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов.

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    24 января 2025, 06:58 • Новости дня
    Мужчина с ножом устроил скандал в детском саду на Сахалине

    Житель Долинска задержан за угрозы с ножом в местном детском саду

    Tекст: Максим Попов

    В городе Долинск ранее судимый мужчина ворвался в детский сад с ножом, требуя отдать детей, угрожая суицидом.

    Как отметили в региональном МВД, инцидент произошел 23 января в одном из детских садов города Долинска на Сахалине, передает ТАСС. Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в учреждение, требуя отдать ему детей и угрожая сотрудникам суицидом. Полиция оперативно отреагировала на вызов, однако к моменту их прибытия злоумышленник уже покинул место происшествия.

    По описанию, предоставленному охраной и воспитателями, сотрудники уголовного розыска смогли опознать нарушителя. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полицейские знали его адрес проживания и вскоре обнаружили его дома.

    При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, однако полицейские смогли обезвредить его и изъять нож, который он прятал в рукаве куртки. После задержания злоумышленник был передан сотрудникам Росгвардии для дальнейшего разбирательства.

    Накануне в Караганде 82 ребенка были эвакуированы из детского сада после возгорания в подвальном помещении.

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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида

    На пути президента США Дональда Трампа хочет встать Литва. Еврокомиссар от этой страны призвал на пять лет продлить конфликт на Украине в пику желанию Трампа добиться мира за 100 дней. Другие комиссары из Прибалтики отметились не менее громкими заявлениями, но теперь это проблема не только Прибалтики: карьерный взлет ее политиков стоил рассудка всей Европе. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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