Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
В Приднестровье у границы с Молдавией начались митинги из-за российского газа
Тысячи протестующих в Приднестровье потребовали от Молдавии пропустить газ из России
Жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики организовали митинги у границы с Молдавией, требуя пропустить российский газ, необходимый для преодоления энергокризиса в регионе, сообщило издание «Новости Приднестровья».
Митинги в Приднестровье собрали тысячи участников, которые пришли к административной границе с Молдавией, передает ТАСС.
Протестующие вышли на улицы городов Бендеры, Рыбница и Дубоссары с плакатами, требующими от молдавских властей пропустить гуманитарный газ из России. Приднестровье страдает от энергокризиса, и его жители считают, что именно Молдавия виновата в сложившейся ситуации.
Организаторы митинга заявили, что молдавские власти не понимают беды и страданий, которые испытывают жители Приднестровья.
Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов заявил, что «если бы власти в Кишиневе на самом деле хотели урегулировать энергокризис, они сделали бы это сразу». Он добавил, что многие проблемы могли бы быть решены еще в 90-х годах, если бы стороны достигли соглашения о мирном сосуществовании.
Емельянов подчеркнул, что молдавские власти стремятся уничтожить приднестровский народ, а не договариваться о мире. По его словам, если бы у Кишинева были добрые намерения, стороны могли бы договориться либо о создании автономии, либо о свободной экономической зоне. Участники протестов уверены, что для решения текущих проблем необходимо взаимодействие с Россией и молдавской стороной.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье через посредников нарушают международные санкции и законодательство страны, но она готова обеспечить регион теплом и считает, что Газпром мог бы организовать законные поставки через «Молдовагаз».
Глава Приднестровья заявлял о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя при этом оплату.
Позднее Красносельский обвинил Молдавию в препятствовании поставкам газа в республику, несмотря на ранее данные обещания обеспечить транзит через компанию Natural Gaz.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия спасает Приднестровье от созданного Санду кризиса.