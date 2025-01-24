Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.0 комментариев
Политолог Дугин предложил разблокировать соцсеть Х
Российский политолог Александр Дугин выразил мнение, что Россия могла бы разблокировать соцсеть Х (бывший Twitter, заблокирован в России) после изменений, внесенных американским бизнесменом Илоном Маском.
По его словам, Россия могла бы рассмотреть возможность разблокировки соцсети Х, передает РИА «Новости».
Дугин отметил, что Маск превратил платформу в пространство свободы слова и продвижения консервативных ценностей, что делает ее более приемлемой для России.
Он также указал на важность отслеживания происходящих на Западе изменений, особенно в США, где, по его мнению, происходит фундаментальная трансформация элит.
Это, по его словам, позволит России делать самостоятельные и суверенные выводы относительно этих процессов.
Весной 2024 года российские власти посчитали преждевременной разблокировку социальной сети Х на территории России. В феврале прошлого года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал главе Роскомнадзора Андрею Липову разблокировать Х. Также за разблокировку выступал и первый зампред комиссии Общественной палаты Александр Малькевич.