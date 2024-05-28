Власти сочли преждевременной разблокировку соцсети Х

Власти посчитали преждевременной разблокировку социальной сети Х на территории России

Социальная сеть, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, была заблокирована в марте 2022 года. Как отметили эксперты, в настоящее время еще не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, передает ТАСС.

Напомним, в феврале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал главе Роскомнадзора Андрею Липову разблокировать Х на фоне публикации эксклюзивного интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Кроме того, за разблокировку выступал и первый зампред комиссии Общественной палаты Александр Малькевич.



Как сообщалось ранее, владелец соцсети Х Илон Маск оказался под следствием в Бразилии из-за конфликта с судьей Верховного суда страны Александром ди Мораешем по поводу блокировки аккаунтов.





