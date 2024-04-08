И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Суд в Бразилии начал расследование против Илона Маска из-за блокировки аккаунтов
Владелец соцсети Х (бывший Twitter, запрещена в России) Илон Маск оказался под следствием в Бразилии из-за конфликта с судьей Верховного суда страны Александром ди Мораешем по поводу блокировки аккаунтов, подозреваемых в распространении дезинформации.
Маск предложил ди Мораешу уйти в отставку, обвинив его в «последовательном нарушении собственной конституции» и пообещал опубликовать запросы судьи об удалении материалов из социальной сети, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.
В ответ ди Мораеш постановил начать расследование в отношении Маска, обвинив его в «криминальной инструментализации» платформы и пригрозив штрафом в размере 20 тысяч долларов за каждый реактивированный аккаунт.
Судья также потребовал от соцсети Х «воздержаться от неповиновения судебным распоряжениям».