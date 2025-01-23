Хинштейн: В Курской области создали координационный совет для приграничья

Tекст: Алексей Дегтярев

В новый совет войдут не только чиновники и представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане, пояснил врио главы региона в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, площадка предназначена для открытого и честного диалога с населением. Губернатор уточнил, что именно куряне предложили алгоритм представительства граждан через инициативные группы от каждого района. Он подчеркнул, что цель совета – обеспечить эффективное взаимодействие между властью и жителями.

Ранее Хинштейн заявлял о необходимости чиновникам согласовывать выезды за границу сотрудниками регионального правительства во время служебных командировок из-за сложной международной обстановки.