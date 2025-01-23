В Госдуме отреагировали на «свадьбу детей» в Астрахани

Tекст: Алексей Дегтярев

«В данном случае проведением мероприятия в ресторане никто закон не нарушил. Но эта национальная традиция, когда создаются семьи из малолетних детей, тем самым дети лишаются детства, с одной стороны. Дети лишаются возможности получить образование, с другой стороны», – сказала Останина «Ленте.ру».

Такие дети, будучи гражданами России, должны жить по российским законам. Останина подчеркнула, что родители, лишающие детей детства и образования, должны нести ответственность. Она привела в пример наказание родителей в других семьях за ненадлежащее воспитание детей и выразила недоумение.

Депутат также напомнила, что Россия осуждает Ирак за закон о браке с девятилетними, в то время как аналогичные ситуации происходят внутри страны.

По мнению Останиной, воздействовать на ситуацию законодательным путем невозможно, так как браки не оформляются официально. Она предложила начать публичное обсуждение этой темы, отметив необходимость участия агентства по делам национальностей и представителей цыганских общин в диалоге о праве детей на детство и образование в современной России.

Напомним, в Астрахани состоялась свадьба детей, которую организовала местная цыганская община. Официальной регистрации брака не проходило.