Прокурор МУС запросил арест лидера талибов и главного судьи Афганистана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно заявлению МУС, которое было распространено в четверг, ходатайства о выдаче ордеров на арест поданы в Палату предварительного производства II суда по ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости.

Причиной запроса на арест является подозрение в совершении преступлений против человечности. По словам Карима Хана, «есть разумные основания полагать», что Ахундзада и Хаккани несут ответственность за преследования по половому признаку, что квалифицируется как преступление против человечности согласно статье 7 Римского статута.

Эти действия МУС направлены на привлечение внимания к серьезным нарушениям прав человека в Афганистане, происходящим под руководством «Талибана*». Хайбатулла Ахундзада и Абдул Хаким Хаккани обвиняются в преступлениях, которые могут существенно повлиять на международное сообщество и изменить подход к решению конфликтных ситуаций в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей США одобрила санкции против Международного уголовного суда (МУС), а МУС обеспокоился ростом числа неисполненных ордеров на арест. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель обвинил страны ЕС в двойных стандартах, если они откажутся исполнить ордер МУС против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.