Семья из Башкирии купила дом на выигранные в конкурсе «Это у нас семейное» деньги

Победители конкурса «Это у нас семейное» – семья Гайнутдиновых и Файзуллиных из Башкортостана – осуществили свою давнюю мечту, купив дом на выигранные 5 млн рублей.

Конкурс организован президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Мама Лилия рассказала, что их семья изначально планировала направить выигрыш на покупку дома с участком. По ее словам, победа была неожиданной, учитывая сильную конкуренцию и множество достойных семей. Она также отметила, что конкурс исполнил множество их желаний, включая посещение столицы.

Папа Флорид, давно мечтавший о жизни за городом, поделился планами на будущее. Семья хочет заниматься огородничеством и садоводством, привлекая к этому детей. Он уверен, что работа на земле укрепит физически и позволит детям лучше понять свои корни.

Семья уже выбрала дом своей мечты, сейчас предстоит провести ремонт и подключить коммуникации. Лилия планирует создать уютное и функциональное пространство, где будут размещены воспоминания о конкурсе.