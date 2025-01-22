СМИ: Россияне начали массово заболевать на курортах Таиланда

Tекст: Алексей Дегтярев

Основные жалобы туристов связаны с першением в горле, сильным ознобом и потерей голоса, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Заболевание распространилось на островах Пхукет и Пханган.

Врачи в местных больницах диагностируют грипп у прибывших. «У нас сильный озноб и невозможно говорить», – делятся россияне.

Более всего заболевших зарегистрировано на Пхукете, однако случаи были зафиксированы и на Пхангане. Врачи рекомендуют туристам соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать распространения инфекции.

Между тем туроператоры заявили, что не получали жалоб на здоровье от своих клиентов в Таиланде, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туркомпании-члены АТОР, ведущие таиландское направление, сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона — таиландские туркомпании», – пояснили в организации ТАСС.

Ранее сообщалось, что количество заболевших гриппом на Тайване за неделю достигло 141 тыс. 777 человек, что стало новым антирекордом за последние 10 лет.