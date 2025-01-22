Риши Сунак стал преподавателем Стэнфорда и Оксфорда

Tекст: Денис Тельманов

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак устроился на работу одновременно в Стэнфордский и Оксфордский университеты, сообщает The Daily Telegraph. Он стал приглашенным стипендиатом Гуверовского института при Стэнфорде и членом команды Школы государственного управления Оксфорда. Это событие знаменует первое трудоустройство Сунака после окончания его премьерства и поражения Консервативной партии на выборах в июле прошлого года.



Сунак, занимавший пост премьер-министра с октября 2022 по июль 2024 года, продолжает оставаться депутатом британского парламента от округа Ричмонд и Норталлертон. Ранее он изучал философию, политику и экономику в Оксфорде и получил степень магистра делового администрирования в Стэнфорде, где также познакомился со своей будущей женой, Акшатой Мурти.

В своем заявлении Сунак подчеркнул свою привязанность к обоим университетам, назвав их ключевыми в формировании его жизни и карьеры. «У меня есть огромная привязанность как к Оксфорду, так и к Стэнфорду. Мне посчастливилось учиться в обоих. Они сформировали мою жизнь и карьеру, и я с нетерпением жду возможности вносить свой вклад в их исследовательскую работу мирового уровня в предстоящие месяцы и годы», – приводит слова Сунака The Daily Telegraph.

Помимо политической карьеры, Сунак имеет опыт работы в финансовом секторе. После учебы он работал в банке Goldman Sachs и нескольких инвестиционных компаниях в США. Сунак также владеет недвижимостью в Калифорнии, включая пентхаус в Санта-Монике стоимостью 7 млн долларов, что подчеркивает его связи с США и его продолжающийся интерес к развитию карьеры в международной среде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аккаунте мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри в соцсети X (бывший Twitter) появилась запись о том, что он на прощание нагадил в ботинок британского премьер-министра Риши Сунака. В июле 2024 года лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра страны после аудиенции у короля Карла III, заменив Риши Сунака, который возглавлял правительство с 25 октября 2022 года. Ранее, в июне 2024 года, Риши Сунак заявлял о необходимости долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине на приемлемых для Киева условиях.