В МВД посоветовали гражданам никому не доверять без проверки

В МВД рассказали о принципе нулевого доверия для защиты от мошенников

Tекст: Денис Тельманов

Для обеспечения безопасности можно использовать простой, но эффективный принцип: никому не доверяй без проверки. Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде.



«Не доверяйте «официальным» сообщениям вслепую. Получили звонок из «банка» с просьбой обновить данные? Или сообщение от «друга» с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции», – сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

«Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли. Не доверяйте даже своим паролям. Если ваш пароль «Qwerty123» или «123456», то это подарок для хакеров», – добавили эксперты.

Также специалисты советуют задавать больше вопросов, не стесняться просить собеседника подтвердить свои слова и доверять своим сомнениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиян предупреждают о риске уголовной ответственности за переводы денег по номеру телефона незнакомцам, так как такие операции могут быть связаны с финансированием терроризма, с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.

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