Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Маск обидно исказил имя Шольца
Американский миллиардер Илон Маск жестко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его заявление о недопустимости правых позиций в контексте свободы слова в Европе, исказив его имя в язвительном тоне.
Шольц отметил, что свобода слова на континенте не должна допускать проявления правых позиций, что вызвало негативную реакцию предпринимателя.
Маск, известный своими провокационными высказываниями, опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором назвал немецкого политика Олафа Шольца «Oaf Schitz». «Oaf» переводится как «олух, тупица». А исковерканная фамилия канцлера Германии созвучна со словом shit, которое по отношению к человеку переводится как «дрянь».
Ранее Маск опубликовал лозунг, который ранее использовала кандидат на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алиса Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».