Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Посетителям испаноязычной версии сайта Белого дома сказали убираться домой
С сайта Белого дома США исчезла испанская версия, и теперь пользователи, пытаясь получить доступ к ресурсу на испанском языке, видят сообщение об ошибке и предложение вернуться на главную страницу, которое можно истолковать двояко.
Ранее на сайте функционировал интерфейс на испанском языке, но теперь после попытки доступа к разделу на испанском пользователи видят сообщение «страница не найдена». Вместо запрашиваемого контента появляется призыв «Go home» (убирайтесь домой), который оформлен как кнопка для возврата на главную страницу, передает «Газета.Ru».
Ранее три испанских министра, включая второго вице-премьера и министра занятости Йоланду Диас, покинули соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) из-за жеста Илона Маска, который имитировал нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.