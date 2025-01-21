Депутат предложил переименовать Черное море в Русское

Tекст: Ольга Иванова

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское, об этом он написал в Telegram-канале, политик считает, что это название было исторически обоснованным и веками использовалось в русской традиции. Буланов вдохновился решением Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив, полагая, что переосмысление географических названий становится мировым трендом.

«Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность», – заявил депутат. Он отметил, что смена названия Черного моря будет иметь значение только внутри России, другие страны могут не признавать его.

Президент США Дональд Трамп опубликовал указ о переименовании залива на сайте Белого дома, отмечая его экономическую важность для страны.

В указе Трампа говорится, что Мексиканский залив, который является «самым большим заливом в мире», сохраняет ключевое значение для американской экономики. Таким образом, новое название призвано признать его критическую важность и процветание.

Трамп ранее обосновывал планы переименования Мексиканского залива тем, что новое название звучит «красиво и уместно».

Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила вернуть название Мексиканская Америка всему континенту.